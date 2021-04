Online-Seminar in Gera: Kinderkrankheiten natürlich behandeln

Gera. Familienzentrum in Gera bietet Online-Seminar zum Thema Kinderkrankheiten natürlich behandeln an.

Die Naturheilkunde kennt viele pflanzliche Mittel, die bei Krankheiten und Beschwerden helfen können. Pflanzliche Mittel haben in der Regel weniger Nebenwirkungen als chemisch-synthetische Arzneimittel und sind daher für Kinder besonders geeignet.

Homöopathie oder alte Hausmittel aus Omas Zeit, die Vielfalt der Möglichkeiten gegen Erkältungen, Bauchweh oder Läuse anzugehen, ist scheinbar endlos und meist einfacher anzuwenden, als einen Beipackzettel zu lesen. Einmal ins Gedächtnis zurückgerufen, kann den Kindern vom Baby bis zum Teenager geholfen werden, das Immunsystem und körpereigene Abwehrmechanismen zu stärken.

Positives Fieber als normale Funktion der Abwehr des Körpers gegen Keime zu sehen, ist durch der Vielfalt an Fiebermitteln fast abhanden gekommen. Da heute gegen viele typische Kinderkrankheiten wie Masern oder Röteln geimpft werden kann, treten sie nicht mehr häufig auf. Dafür gibt es andere, ebenfalls mit Fieber und Hautausschlag einhergehende Infektionskrankheiten, die bei den Eltern weniger bekannt sind. Manche, wie etwa das Dreitagefieber, sind so oft, dass Kinder sie schon in den ersten beiden Lebensjahren durchmachen. Scharlach oder die Hand-Mund-Fuß-Krankheit lösen in Kindergärten gerne einmal kleinere Epidemien aus. Wie Kindern mit natürlichen Mitteln und mit der Homöopathie selbst geholfen helfen werden kann, darum geht es zur Online-Veranstaltung am 22. April, 20 Uhr.

Anmeldung: Familienzentrum Gera, mobil: 0176/ 52108388, mail: familienzentrum@schlupfwinkel-gera.de, Referentin: Denise Kausler