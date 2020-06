Gera. Die Geraer Stadtverwaltung startet einen Ideenwettbewerb in drei Staffeln. Die erste Staffel läuft seit dieser Woche.

Pfiffige Ideen für„Smart City Gera“ gesucht

Das Projekt „Smart City Gera“ soll mehr und mehr mit Leben gefüllt werden. Seit dieser Woche ruft die Stadt Gera zu einem offenen Ideenwettbewerb auf. „In zwölf Kategorien werden Ideen gesucht, die das Leben in Gera smarter machen“, heißt es im Aufruf.

Der Wettbewerb wird in drei Staffeln unterteilt und dauert jeweils vier Monate. Staffel 1 mit vier Kategorien läuft seit Dienstag und bis Ende September. In der Kategorie „Unternehmen“ werden Ideen zur smarten Vernetzung gesucht, unter „Gastronomen, Händlern und Dienstleistern“ solche zu „Smarter Wirtschaft und Wertschöpfung“. Handwerker sind aufgerufen, ihre Vorstellung vom „smarten Handwerk“ zu entwickeln, Studenten ihre Ideen zu einer „Smarten Unterstützung für Existenzgründungen“.

Alle eingereichten Ideen werden im Anschluss anonymisiert veröffentlicht und es kann über die beste online abgestimmt werden. Der Stadtrat legt dann aus den Siegern der Kategorien die Gesamtplatzierungen fest. Den Gewinnern winken attraktive Preise, beispielsweise Einkaufsgutscheine bis zu 1500 Euro, Zuschüsse für die Klassenkasse oder für Betriebsausstattung bis zu 5000 Euro oder die Ausstattung eines Festes für Firmen, Kita-Kinder oder Vereine/Verbände.

Es gibt auch die Möglichkeit, sich unter www.unser.gera.de/raueme kostenlos zum Online-Treffen zu verabreden.

Vorschläge können per Email an smartcity@gera.de oder per Onlineformular auf www.unser.gera.de/ideenwettbewerb gesendet werden.