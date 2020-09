Schüler befreien Geraer Park vom Müll

Von der Arktis bis in die Tropen und leider auch vor der eigenen Haustür findet sich in Gewässern und an Land Plastikmüll. Aus diesem Grund ruft die Naturschutzjugend im NABU mit den Trashbusters-Aktionswochen deutschlandweit zum Aufräumen auf. In diesem Jahr beteiligen sich auch die "Mülljäger" der Ostschule an der Aktion. Kimberly, Lenny und Emely (von links) und ihre Mitschüler aus der 7a sind am Dienstag (22.09.2020) mit Müllsack und Greifzange ausgerüstet im Hofwiesenpark unterwegs. Mittwoch ist der Spielplatz und das Wäldchen an der Ostschule dran.