Schulneubau in Gera mit viel Tageslicht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulneubau in Gera mit viel Tageslicht

Trotz Corona-Krise wird auf den allermeisten Baustellen in Ostthüringen der Hammer nicht fallen gelassen. Der viergeschossige Neubau der Christliche Gemeinschaftsschule Gera nahe des Hauptbahnhofes wird derzeit verglast. Die Mitarbeiter von Oberland Metallbau aus Weira bringen am Stahlbetonbau insgesamt 38 dreifachverglaste Segmente millimetergenau an, von denen jedes etwa 6 Quadratmeter groß ist und 300 Kilogramm wiegt. Die Christliche Bildungswerk Gera gGmbH investiert im ersten Bauabschnitt neun Millionen Euro.