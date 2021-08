Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 7,5

Gera. Stadt Gera meldet eine Neuinfektion

In der Stadt Gera sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch auf 7,5, das zumindest meldet die Stadt Gera auf ihrer Internetseite. Eine Neuinfektion wurde registriert. Somit gelten derzeit 20 Personen in der Stadt als aktiv infiziert. 58 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Für den Landkreis Greiz meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 5,1. Im Landkreis gelten fünf Menschen als aktiv infiziert. Im Landkreis Altenburger Land liegt die Inzidenz bei 14,5.