Gera. Eine vermisste 13-Jährige hat in Gera für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Vermisstes Kind in Gera nach Suche mit Hubschrauber und Hund gefunden

Im Stadtgebiet von Gera hat die Polizei am Mittwochabend gegen 21 Uhr mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Mädchen gesucht. Die 13-Jährige hatte zuvor ihre elterliche Wohnung in unbekannte Richtung verlassen und war seitdem verschwunden geblieben.

Neben mehreren Polizisten kamen auch ein Polizeihund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die 13-Jährige sei schließlich in der Theaterstraße aufgegriffen und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

