Verräterrische Spuren im Schnee in Gera

Gera. Totalschaden nach Glätteunfall - Die Meldungen der Polizei für Gera und Umgebung am Mittwoch.

Schnellfall und Glätte sorgten seit Wochenbeginn für zahlreiche Unfälle in Thüringen. Am Dienstagnachmittag kam ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Gorlitzsch und der Hohen Straße von der Straße ab.

Laut Polizeiinformation, kam der Mann mit seinem Auto wegen der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 22-Jährige blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug ist jedoch ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Auch am Baum, sind Spuren des Aufpralls zu erkennen.

Die Straße musste für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Zeugensuche nach versuchtem Einbruch

Am Dienstagmorgen bemerkte eine Zeugin Einbruchsspuren an der Eingangstür einer Arztpraxis in der Zeulsdorfer Straße in Gera. Wie die Polizei mitteilte, versuchte ein Unbekannter in der Nacht zuvor in die Räumlichkeiten der Praxis einzudringen.

Dies misslang jedoch. An der Tür entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo Gera unter 0365 / 82341465 entgegen.

Einbruch in Gaststätte gescheitert

Ebenfalls ins Visier von Einbrechern geriet in der selben Nacht eine Gaststätte in der Ebertstraße in Gera. Unbekannte versuchten die Tür des Restaurants gewaltsam zu öffnen und verursachten dabei einen erheblichen Schaden. Wie die Polizei informierte, verschwanden die Unbekannten ohne Beute. Auch in diesem Fall nimmt die Kripo Gera Zeugenhinweise entgegen.

Verräterrische Spuren im Schnee

Am Dienstagmorgen meldete eine 33-Jährige den Verlust ihres E-Scootes der Polizei. Diese teilte mit, dass sich der Roller im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Felbrigstraße befand.

Als die 33-Jährige den Diebstahl bemerkte, entdeckte sie Spuren, welche die Unbekannten im Schnee hinterließen und verfolgte diese. Leider ohne erhofften Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl.