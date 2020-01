Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel Märchenhaftes auf den Bühnen in Gera und Altenburg

Im Puppentheater Gera wird für Familien und Kinder ab fünf Jahren am Samstag um 16 Uhr „Frau Holle“ gezeigt. Puppenspielerin Lys Schubert präsentiert das Wintermärchen der Brüder Grimm in einer humorvollen Fassung. Die Stiefschwestern Marie und Marie sind grundverschieden: eine ist fleißig und höflich, die andere ist faul und behäbig. Durch einen Zauberbrunnen fallen beide nacheinander ins Himmelreich der Frau Holle.

Das 5. Konzert der Reihe „Abstract Music“ findet am Sonntag um 11 Uhr als Gastspiel in der Bühne am Park statt. Unter dem Titel „Akustische Phänomene“ führen Reinhold Friedl (Inside-Piano), Matthias von Hintzenstern (Cello) und Burkhard Schlothauer (Viola und Violine) Kompositionen von Alvin Lucier auf. Die Werke zeitgenössischer Kunstmusik werden in Moderationen erläutert.

Altenburg

Marcella von Jan spielt am Samstag um 16 Uhr im Theaterzelt Altenburg für Kinder ab fünf Jahre das Märchen „Dornröschen“. Aus einem aufklappbaren Bilderbuch quillt das Märchen der Brüder Grimm hervor: Dornröschen bekommt die besten Wünsche der Feen, doch leider hat man die 13. Fee vergessen. Die rächt sich mit einem Fluch.

Im 3. Kammerkonzert am Sonntag um 11 Uhr im Logenhaus Altenburg erklingt Musik vom Französischen Hofe Ludwigs XIV. Das Programm ist vor allem den beiden Gambenspielern Marin Marais und Antoine Forqueray gewidmet. Es musizieren Jesus Antonio Clavijo Rojas, Daniel Gutierrez (Viola da gamba) und Ying Li (Cembalo). Als Theaterjoker gibt es vergünstigte Karten im Vorverkauf.

Am Sonntag um 18 Uhr präsentieren Johannes Emmrich, Nolundi Tschudi und Olav Kröger ihren Liederabend „Lauter leise Lieder“ im Theaterzelt Altenburg. Das Publikum erwarten zarte Melodien und emotionale Texte, die ans Herz gehen von Holger Biege, Veronika Fischer, Gundermann, Keimzeit, Axel Prahl, den Puhdys und Karat. Es erklingen eigene Interpretationen, so von „Schwanenkönig“, „Lebenszeit“ oder „Sagte mal ein Dichter“.