1000 Tage Aussichtsturm im Landkreis Greiz

Zeulenroda-Triebes Auf der höchsten Erhebung in der Region, der „Schönen Höhe“ mit knapp 490 Metern über Normalnull, wurde 2021 ein neuer Aussichtsturm eingeweiht.

Auf 1000 Tage Aussichtsturm auf der „Schönen Höhe“ in Langenwolschendorf können die Mitglieder des Fördervereins „Schöne Höhe“ Zeulenroda im kommenden Jahr blicken. Dieses Jubiläum könnte im Jahr 2024 mit einer kleinen Feier bedacht werden, so jedenfalls die Gedanken der Mitglieder des Fördervereins zur Jahreshauptversammlung. Immerhin ist es nach wie vor ein Anziehungspunkt für viele Gäste aus nah und fern und ein Leuchtturm für den Tourismus in unserer Region.

Der Aussichtsturm ist immer einen Besuch wert. Auch in der sogenannten „blauen Stunde“. Foto: Heidi Henze

Gemeinde Langenwolschendorf feiert Jubiläum

Sie haben dazu Gespräche mit der Gemeinde Langenwolschendorf aufgenommen. Vielseitig sind die Ideen. Vielleicht sollte das Turm-Jubiläum zusammen mit der 625. Jubiläumsfeier der Gemeinde Langenwolschendorf vom 15. bis 18. August gefeiert werden. Die Ideen dazu sind vielfältig und müssen noch koordiniert werden. Auf alle Fälle sind sich die Mitglieder einig, dass 1000 Tage Aussichtsturm für ein Bürgerprojekt mit einer solch großen und guten Resonanz nicht unbedacht vorübergehen. „Vielleicht gelingt es uns zusammen ein fröhliches und vielfältiges Fest zu organisieren“, heißt es.

1000 Tage Turm - 2024 ist es so weit. Foto: Heidi Henze

Himmelsrichtung über verschiedene QR-Codes per Handy

Um auch für alle, die den Aussichtsturm schon mehrmals besucht haben, stetig wieder etwas Neues zu schaffen, arbeiten die Vereinsmitglieder stetig an Neuerungen. Es gilt, den Turm und das Umfeld Schritt für Schritt besser zu gestalten. So wurden in diesem Jahr Edelstahlschilder auf der obersten Plattform angebracht, auf der man per Handy je nach Himmelsrichtung über

verschiedene QR-Codes Fotos von der jeweiligen Sichtbeziehung gezeigt bekommt.

QR-Code am Aussichtsturm „Schöne Höhe“ in Langenwolschendorf. Der Blick ins Land mit der Bestimmung des Standortes ist durch die Hinweisschilder nun möglich. Foto: Heidi Henze

Mythos vom Völkerschlachtdenkmal

Darüber hinaus wurde der Geschichtslehrpfad um eine Tafel (Nummer 9), die in Kürze aufgestellt wird, bereichert. Neben Geländedarstellungen mit grafischer Unterstützung wird ein Mythos zerschlagen, nämlich dass das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig nicht zu sehen ist. Auf dieser Tafel wird auch der QR-Code stehen (wie auf der vierten Plattform), damit diejenigen, die den Turm nicht besteigen, zumindest per Handy die Aussicht ansehen können.

Das Leipziger Völkerschlachtdenkmal ist nicht vom Aussichtsturm in Langenwolschendorf zu sehen. Der Vorstand des Vereins Aussichtsturm „Schöne Höhe“ Langenwolschendorf, Horst Gerber (2.v.l.), Uli Herrmann und Thomas Bleicher sind der Frage nachgegangen. Foto: Heidi Henze

Ohne Fördermittel gestemmt

Das alles wurde ohne Fördermittel oder finanzielle Mittel als Unterstützung aus öffentlicher Hand finanziert. Auch deshalb bedanken sich die Mitglieder des Vorstandes des Fördervereins „Schöne Höhe“ Aussichtsturm Langenwolschendorf bei

allen Vereinsmitgliedern und den Spenderinnen und Spender, die das durch ihre Beiträge und Spenden erst möglich gemacht haben. Die Mitglieder des Vereins appellieren an alle Interessenten, ihre Ideen und Gedanken einzubringen, damit das Jubiläum 1000 Tage Aussichtsturm nicht spurlos an der Region vorübergeht.