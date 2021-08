33 Spieler aus 16 Vereinen folgen Einladung nach Greiz

Greiz. Der Greizer Tennisclub ist mit dem 42. Teamcup sehr zufrieden.

Nico Groß und Levente Egyhazi vom SV Waggum in Braunschweig haben am vergangenen Wochenende den 42. Teamcup des Tennisclubs Blau Weiß Greiz für sich entscheiden können.

33 Spieler aus 16 Vereinen zeigten in 16 Teams ihr Können. Am Ende zeigten sich die Greizer Verantwortlichen wieder sehr zufrieden mit dem gut besuchten Turnier.

Bereits in ihrer ersten Begegnung hatten die Braunschweiger Nico Groß und Levente Egyhazi gegen Konrad Stadie und Leon Lammel vom Erfurter TC Rot-Weiß jedoch hart zu kämpfen. Im anschließenden Entscheidungsdoppel setzten sich Groß/Egyhazi dann durch und zogen ins Viertelfinale gegen das an Position zwei gesetzte Team Jan Marek/Patrick Faude vom Chemnitzer TC Küchwald ein. Hier ging es noch enger zur Sache. Groß musste sich zunächst Marek klar geschlagen geben, Egyhazi setzte sich in zwei Sätzen gegen Faude durch.

Im anschließenden Doppel wehrten die Braunschweiger drei Matchbälle ab und behielten am Ende die Oberhand. Neben den Braunschweigern dominierten die drei gestarteten Teams aus Regensburg zunächst das Turnier. Alexander Fellinger und Maximilian Rausch setzten sich ebenso wie Marco Beetz mit Christopher Schloßmann und Arne-Magnus Knott und Nicolas Zademack gegen Teams Greiz, Rudolstadt und Jena durch. Auch Titelverteidiger Jonathan Roth musste mit seinem Partner Sascha Mäder vom TC Weimar im Entscheidungsdoppel im Viertelfinale die Segel streichen, so dass die drei Teams aus Regensburg sowie die späteren Turniersieger das Halbfinale erreichen konnten.

Hier setzten sich Groß/Egyhazi zunächst deutlich gegen Beetz/Schloßmann durch, während Alexander Fellinger und Maximilian Rausch ihre Kontrahenten Knott/Zademack erst im Match-Tie-Break besiegen konnten.

In den Finalspielen auf hohem Niveau war die Spannung auf ihrem Höhepunkt. Egyhazi konnte sein Team gegen Rausch in Führung bringen. Groß dominierte sein Match zunächst, musste sich im zweiten Satz Fellinger jedoch geschlagen geben. Im Match-Tie-Break hatte der Braunschweiger dann jedoch wieder die Nase vorn und holte den Titel in sein Team.

Trotz des wetterbedingten Abbruchs am späten Samstagnachmittag war die Stimmung auf der Greizer Tennisanlage fast durchgängig gut. Zahlreiche Vereinsmitglieder waren im unermüdlichen Einsatz, um Spielern und Zuschauern die Wünsche von den Augen abzulesen. Ein großer Dank gebührt von Seiten des Vereins allen Helfern, Spielern, Zuschauern und Sponsoren, die die Durchführung des Turniers auch in diesem Jahr möglich gemacht haben.