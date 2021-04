Abgrenzung des Badebereichs am Zeulenrodaer Strandbad vernichtet

Unbekannte haben ein Ort der Verwüstung hinterlassen. Auch wenn es in den sozialen Medien und auch im Hauptausschuss des Stadtrates von Zeulenroda kontroverse Diskussionen dazu gab, so waren rechtliche Fakten, die Grundlage für den Bau der Abgrenzung. Mit der Abgrenzung des Badebereiches am Strandbad wurde ein Urteil des Bundesgerichtshofes umgesetzt.