Greiz. Ein juristisches Nachspiel der Anti-Corona-Demonstration vom 11. Dezember hatte das Greizer Amtsgericht am Montag zu verhandeln – es ging um den tätlichen Angriff auf einen Polizisten. So lautete das Urteil.

Prozess um vermeintlichen Angriff auf Polizisten in Greiz

Verwaschenes „Beweisvideo“ bringt keine Klarheit

Beteiligte einigen sich auf Verfahrenseinstellung

Es war ohne Zweifel einer der denkwürdigsten Tage der jüngeren Greizer Geschichte: Am 11. Dezember 2021 machten hunderte Polizisten aus Thüringen, Sachsen und Bayern mit Wasserwerfern, Schild und Helm die Stadt zu einer Festung, weil sich unangemeldet hunderte Menschen zu Demonstrationen gegen die damaligen Corona-Maßnahmen verabredet und versammelt hatten. Darunter waren damals viele normale Bürger, aber auch Kritiker der Demokratie und auch einige „Hardcore-Nazis“.

Genau jener denkwürdige Tag hatte am Montag für einen 25-jährigen Mann aus einem Greizer Ortsteil ein gerichtliches Nachspiel, wenngleich dieses mit einer Verfahrenseinstellung ohne Auflagen endete.

Amtsgerichtsdirektor Christian Hollandmoritz führte die Verhandlung, in der es um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Rahmen besagter Corona-Demo ging. Angeklagt war Florian O., der durch den Greizer Rechtsanwalt Udo Freier vertreten wurde.

Angeklagter vor Amtsgericht Greiz war selbst nicht bei Corona-Demo dabei

In ihrer Einlassung bezog sich die Staatsanwältin auf die Schilderung zweier Polizisten an eben jenem 11. Dezember 2021. Bei der nicht angemeldeten Demo habe es gegen 19.40 Uhr einen Aufzug der Demonstranten an der Carolinenstraße gegeben, was die Polizei unterbinden wollte. So wurde das Gebiet abgesperrt und die Identität der vermeintlichen Rädelsführer festgestellt. Dabei wurden auch die vier, abseits des Geschehens positionierten jungen Leute involviert. Die Polizei verwies sie des Ortes, was die Jugendlichen wohl nur halbherzig taten. Der Angeklagte soll im Zuge einer Rangelei einen Polizisten von hinten einen Stoß versetzt haben, um seinem Kumpel zu helfen, der wohl etwas gegen den Platzverweis hatte und dabei mit einem der Polizisten aneinander geraten war. Florian O. wurde jedoch von einem anderen Polizisten überwältigt.

Florian O. (r.) war am Montag des Angriffes auf einen Polizeibeamten angeklagt. Das Verfahren in dem ihn Rechtsanwalt Udo Freier juristisch vertrat, wurde jedoch ohne Auflagen eingestellt. Der junge Mann gilt weiterhin als unbescholtener Bürger. Foto: Ingo Eckardt

Rechtsbeistand Freier stellte umgehend in Abrede, dass sich der Vorfall so zugetragen habe. „Mein Mandant hat sich freiwillig hingelegt, er war bereits vorher schon einmal festgesetzt worden und wollte keinen Stress.“ Und auch Florian O. betonte, dass im Gegenteil einer der beiden Polizisten ihn getreten habe.

Nun legte Richter Hollandmoritz ein Beweisvideo vor, auf dem die Situation rund um den Angeklagten aber kaum zu erkennen war. Erst als dieser auf dem Boden lag, war das düstere Video einigermaßen aussagefähig. Hollandmoritz betonte, dass aus den bereits abgeschlossenen Verfahren gegen die drei Mitstreiter O.s klar sei, dass die vier jungen Leute selbst nicht bei der Demo dabei waren.

Rückkehr ins Getümmel war für den Angeklagten letztlich verhängnisvoll

Das bestätigte dieser, man sei nur neugierig gewesen, was da grade ablaufe. Als man weggewiesen wurde, sei man gegangen, einer aber wollte noch einmal zurück zum Geschehen und so sei man in die Situation gekommen. Und auch der Staatsanwältin kamen Zweifel, wie sich denn die Anklage mit dem Gesehenen vereinbaren ließe. Als gesichtswahrenden Weg für die Anklagebehörde bot sie eine Einstellung gegen eine Geldauflage an, der Anwalt des Angeklagten sah dafür keine Handhabe.

Christian Hollandmoritz zuckte ebenfalls nur die Schultern. Anhand des Videos sei nicht klar, was passiert sei. Und so lenkte auch die Staatsanwältin, die den Angeklagten nach eigenem Bekunden bereits aus Jugendstrafsachen kannte, auf eine Verfahrenseinstellung ohne Auflage ein.

„Nehmen Sie sich das als Mahnung mit. Sie hätten da nicht mit zurück gehen dürfen. Ob die Polizei so extrem hätte reagieren müssen, ist eine andere Frage“, schrieb Richter Hollandmoritz dem Angeklagten aber eigentlich auch den Polizisten ins Stammbuch.

Florian O. gilt damit auch künftig als unbescholtener Bürger.

Am Amtsgericht Greiz: Unterschiedliche Urteile für die weiteren Beteiligten

Stellt sich noch die Frage nach den Verfahren, gegen die drei anderen Jugendlichen, die bereits früher verhandelt wurden. Florian O.s Schwester wurde wegen tätlichen Angriffes auf einen Polizeibeamten verurteilt – zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Ihr konnte anhand des Videos eine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Der Haupttäter wurde zum gleichen Strafmaß verurteilt – wegen des tätlichen Angriffs, der Beleidigung und der versuchten Körperverletzung an einem Polizisten. Der Vierte im Bunde kam, wie auch der Angeklagte vom Montag mit einer Verfahrenseinstellung aus der Geschichte heraus.

Im Prozess wurde einmal mehr deutlich, dass die Geschehnisse um die Corona-Demonstrationen einer sehr differenzierten Betrachtung bedürfen. Aufgebrachte Menschen trafen damals auf überforderte Polizeibeamte – eine Mischung, die nun auf den Richtertischen landet und allen Verfahrensbeteiligten viel Fingerspitzengefühl abverlangt.