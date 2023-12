Ankündigungen und Nachrichten aus Greiz und Zeulenroda

Greiz/Zeulenroda-Triebes Der Greizer Nachtwächter ist unterwegs und „Winterglühn“ in Zeulenroda: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Zum Weihnachtsgottesdienst mit Schalmeienmusik in Bernsgrün

Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden die Musiker der Schalmeienkapelle Bernsgrün in der Bernsgrüner Kirche ab 10 Uhr den Gottesdienst von Pfarrer Gunnar Peukert musikalisch begleiten und traditionelle Weihnachtslieder spielen. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Alte Mauern und dunkle Geschichten: Der Greizer Nachtwächter ist wieder unterwegs

Mit guter Laune und Hellebarde bewaffnet zündet der Greizer Nachtwächter am Montag, dem 25. Dezember, um 17.30 Uhr wieder seine Laterne an, um sich mit seiner Gästeschar auf einen Streifzug im Areal des Oberen Schloss Greiz zu begeben. Was ein Schuhmacher mit der Schlossturmuhr zu tun hatte, wo vielleicht der Schlossschatz vergraben liegt, was es mit alten Legenden so auf sich hat: Das erfahren alle Neugierigen während des Rundgangs zwischen den romantischen und nur spärlich beleuchteten alten Schlossmauern. Zum Schluss gibt es eine kleine Weihnachtsüberraschung. Mehr Informationen gibt es unter www.stadtfuehrung-greiz.de

„Winterglühn“ auf dem Markt in Zeulenroda

An sechs Abenden von 16 bis 23 Uhr wird es ab dem 25. Dezember bis 30. Dezember auf dem Zeulenrodaer Marktplatz ein „Winterglühn“ geben. „Es ist eine Art kleines Winterdorf“, so der Zeulenroda-Triebeser Pressesprecher, André Bauer. An sechs von vier Abenden wird es Live-Musik mit DJs geben. Am 30. Dezember zum Abschluss sorgt DJ Effe für Party-Stimmung zur Après-Ski-Party.

Wanderung mit Plätzchentausch in Greiz

Zur Wanderung mit Plätzchentausch laden die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe und des Greizer Wandervereins am Mittwoch, 27. Dezember, ein. Gestartet wird um 9 Uhr am Rundhaus in Greiz, nahe dem Zapfwerk I/3. Eine rund 13 Kilometer lange Wanderung führt dann über den Trödenweg, den Ringelgraben und den Gommlaer Wald zum Plätzchentausch an der Gommlaer Wendeschleife. Anschließend geht es über die Hirschwiese zurück nach Greiz, das man gegen 13 Uhr wieder erreichen will.

Lebendiger Adventskalender in Zeulenroda geht in die letzte Runde

Das Weihnachtsfest steht bevor und damit geht auch die Zeit des lebendigen Adventskalenders in Zeulenroda zu Ende. Am 23. Dezember wird noch einmal zum Plausch bei Glühwein in den Hinterhof des Gebäudes der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes am Markt 8 eingeladen. Am 24. Dezember veranstaltet die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Zeulenroda den lebendigen Adventskalender mit dem Krippenspiel in der Dreieinigkeitskirche. Los geht es um 15 Uhr.

Taschendiebstahl in Wünschendorf – hohe dreistellige Summe entwendet

Als eine 82-Jährige am Donnerstagvormittag, 21. Dezember, in einem Wünschendorfer Einkaufsmarkt bezahlen wollte, merkte sie, dass die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche verschwunden war. Der unbekannte Dieb hatte sich schon auf den Weg zum Geldautomaten gemacht und dort einen hohen dreistelligen Betrag abgehoben. Die Polizei Greiz ermittelt nun, will diesen Fall aber nutzen, um noch einmal davor zu warnen, Geldbörsen in leicht zugänglichen Taschen zu tragen und den Pin für eine EC-Karte mit dieser aufzubewahren.

Nur noch wenige Türchen beim Adventskalender des Lions-Club Greiz übrig

Die Adventskalender-Aktion des Lions-Club Greiz nähert sich langsam aber sicher seinem Ende. Für den Tag vor dem Heiligen Abend hat man nun folgende Losnummern gezogen: 000521 (Behandlungsgutschein Osteopathie), 000514 (Gutschein für Stadtmühle), 000569 (Gästeführung der Tourist-Information Greiz) und 001005 (Überraschung).

Zwei Konzerte zur Weihnachtszeit in Reichenbach

Zu gleich zwei Konzerten wird über die Weihnachtsfeiertage in Reichenbach eingeladen. Zuerst am Dienstag, 26. Dezember, zu einem musikalischen Weihnachtsgottesdienst der besonderen Art in der Trinitatiskirche. Ab 10 Uhr singen die 25 Sänger des Jugendchores „Sounds of Joy“ unter der Leitung von Andreas Kamprad Weihnachtsgospels, aber auch vertraute Weihnachtslieder wie „O du fröhliche“ oder „Vom Himmel hoch“ und „Silent Night“ in völlig neuem Klanggewand: Pop, Rock, Samba und Swing. Dabei ist der Chor a cappella sowie mit Band oder auch solistisch zu erleben. Es wird ausdrücklich zum Mitsingen eingeladen. Am Mittwoch, 27. Dezember, ab 16 Uhr wird dann in der Peter-Paul-Kirche ein Konzert mit dem „Sächsischen Blechbläser Consort“ organisiert. Es gibt eine bunte Mischung von Bach bis zu gegenwärtiger Weihnachtsmusik.

Adventsmusik in Braunichswalde

Eine „Adventsmusik zwischen den Jahren“ mit dem Braunichswalder Kirchenchor gibt es am Freitag, 29. Dezember, ab 17 Uhr in der Braunichswalder Kirche. Da mit dem Konzert auch das 70-jährige Bestehen des Kirchenchors gefeiert wird, hat man sich einige Gäste eingeladen: den evangelischen Singekreis Goßenstein, den Projektchor Braunichswalde und andere große und kleine Solisten und Instrumentalisten. Neben bekannten Weihnachtsliedern steht als Höhepunkt aus der Adventskantate „Lichter der Hoffnung“ von Klaus Heizmann das Stück „Gelobt sei, der da kommt“ an.

Schwerer Verkehrsunfall bei Weida

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 12.50 Uhr auf der Bundesstraße 92 am Abzweig Zossen bei Weida. Laut Polizeibericht wollte ein 83-Jähriger auf die Bundesstraße auffahren, geriet dabei aber in den Gegenverkehr, wo eine 62-Jährige nicht mehr schnell genug bremsen konnte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, an den Autos entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Um den Unfall aufzunehmen und die Autos abschleppen zu lassen, musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.