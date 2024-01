Pölzig. In Pölzig wurde ein Siebenjähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Der Junge kam ins Krankenhaus nach Gera.

Bei einem Unfall in Pölzig im Landkreis Greiz wurde am Samstag ein Siebenjähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe ein 56-Jähriger mit seinem Wagen in der Hauptstraße nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als der Junge auf die Straße lief.