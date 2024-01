Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die wichtigsten Meldungen aus dem Landkreis Greiz vom Wochenende – vom Brand bis zur Wanderung in der neuen Woche.

Zu einem Dachstuhlbrand wurden die Feuerwehren aus Triebes und Zeulenroda am Sonntagvormittag, kurz nach 11 Uhr alarmiert. Der Dachstuhl der ehemaligen Gaststätte „Thüringer Hof“, unterhalb vom alten Kino, stand in Flammen. Durch einen Schornsteinbrand wurde wohl der Dachstuhl und das gesamte Haus in Flammen gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, verließen beide Bewohner des Hauses dieses rechtzeitig und unverletzt. Zur Sicherheit wurden auch zwei Personen des Nachbarhauses evakuiert.

Zeulenrodas Stadtbrandmeister Steffen Jubold erläuterte: „Das Haus ist ein Totalschaden. Die Kameraden der Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda, die Triebeser, Mehlaer, Niederböhmersdorfer und Dörtendorfer Wehren haben die Löscharbeiten übernommen. Die Landkreis-Drohneneinheit aus Hohenleuben war ebenfalls im Einsatz. Für die Verpflegung war die SEG-Einheit des Landkreises vor Ort, um die rund hundert Einsatzkräfte zu betreuen.“ Zum Glück konnten sich die beiden Bewohner frühzeitig in Sicherheit bringen, sodass kein Personenschaden zu beklagen war.

Laut Polizeiangaben ist die Brandursache bisher nicht bekannt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf über 100.000 Euro.

Am Sonntagvormittag hatten die Feuerwehrleute in Zeulenroda-Triebes einen Einsatz zu bewältigen. Ein Schornsteinbrand hatte den Dachstuhl eines Hauses in Triebes in Brand gesetzt. © Feuerwehr Zeulenroda-Triebes | Christian Komorowski

Behinderungen am Montag auch in der Stadt Greiz zu befürchten

Einschränkungen im Straßenverkehr vermutet man auch in der Stadt Greiz und der Ortsteile am

8. Januar. „Nach heutiger Rücksprache mit der Polizeiinspektion Greiz ist nicht ausgeschlossen, dass unangemeldete Verkehrs- und sonstige Behinderungen auftreten werden. Entsprechende Berücksichtigung findet dies bei der Planung des Winterdienstes“, so Bauamtschef Volker Rausch. So wollen sich 10 Uhr in Schönfeld Fahrzeuge treffen und im Konvoi durch die Innenstadt Richtung Gommla fahren. Um 12 Uhr ist ein Korso ab Dölau durch die Stadt in Richtung Schönfeld geplant und um 14 Uhr, so heißt es in sozialen Netzwerken, sei ein Konvoi aus Gommla in Richtung Greiz geplant, der ebenfalls in Richtung Schönfeld rollen soll. Angemeldet sind die Veranstaltungen bis Ende der Woche nicht gewesen.

Wandergruppe Greiz geht auf Tour nach Noßwitz

Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe und des Greizer Wandervereins treffen sich am Mittwoch, 10. Januar, um 9 Uhr in Greiz, Ecke Bach-/Luxemburgstraße (ehemals Interform). Dort beginnt eine rund 14 Kilometer lange Wanderung. Sie führt über die Göltzschmündung, den Butterberg, über Sachswitz und Elsterberg durch das Rödel zur Mittagseinkehr nach Noßwitz. Danach geht es am Stausee Dölau entlang, weiter über Eichleite und Mühlberg nach Rothental, ehe die Wanderer wieder Greiz erreichen. Eine Rückkehr wird gegen 15 Uhr erwartet.

Siebenjähriger Junge bei Unfall im Landkreis Greiz schwer verletzt

Bei einem Unfall in Pölzig im Landkreis Greiz wurde am Samstag ein Siebenjähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe ein 56-Jähriger mit seinem Wagen in der Hauptstraße nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als der Junge auf die Straße lief. Der Junge kam ins Krankenhaus nach Gera.

Polizei unterbindet Trunkenheitsfahrt in Greiz

Am Sonnabend, 6. Januar, gegen 2.40 Uhr, wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Greiz ein 33-jähriger Ukrainer mit seinem Fahrzeug im Stadtgebiet Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser zeigte sich, dass sich der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit befand und somit nicht weiterfahren durfte. Dabei wurde ein Wert von 1,87 Promille durch eine Atemalkoholmessung festgestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.