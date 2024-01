Greiz. Die Brautraditionen sind in vielen Städten oft sehr alt: Man denke nur daran, dass man in Bayern früh ein Reinheitsgebot für den Hopfensaft erließ. Wo einst in Greiz gebraut wurde.

Die Brautradition der im Osten des Freistaats Thüringen nur unweit der sächsischen Grenze gelegenen Stadt Greiz geht bis in die Zeit der ersten deutschen Besiedlung zurück. Als Greiz im Jahr 1359 erstmals als Stadt bezeichnet wurde, existierte vermutlich schon ein Brauhaus. Damit ein organisierter Ablauf des Brauprozesses, eine gute Bierqualität und natürlich die städtischen Einnahmen gesichert werden konnten, gab es auch Brauordnungen. Überliefert sind diese ab 1575 und schon 1551 hatte Burggraf Heinrich IV. eine Tranksteuerordnung erlassen. Gebraut und somit auch ausgeschenkt wurde „nach der Reihe“ und es wurde zu Beginn der Brausaison ausgelost, wer zu welchem Zeitpunkt sein Bier im Brauhaus brauen durfte. Hergestellt wurde zunächst ein schon nach einer Woche schankfertiges Braunbier, während sich ab etwa 1600 mehr und mehr ein untergäriges Lagerbier durchsetzte. „Verschenkt“, also ausgeschenkt, wurde das fertige Bier nach der Prüfung durch den Bierbeschauer in den Räumen der brauberechtigten Bürger, die den Ausschank in Form eines grünen Zweiges ankündigten.