Greiz/Zeulenroda-Triebes.

Die Bauernproteste in dieser Woche sind nach wie vor in aller Munde. Während im Altenburger Land und dem benachbarten Vogtlandkreis die Landwirte weiter zu Protestaktionen rufen, ist die Lage im Landkreis Greiz scheinbar entspannter. Am Dienstag kreiste ein einsamer Traktor ein paarmal durch den Kreisverkehr an der Bruno-Bergner-Straße, ansonsten wurden keine weiteren Proteste gemeldet. Im Landratsamt lagen bis Dienstagnachmittag auch keine weiteren Versammlungsanmeldungen vor, auch die Polizei habe keine fundierten Erkenntnisse weiterer Protestaktionen, sagte der Chef der Polizeiinspektion Greiz Robert Braungart. Hingegen stehen am Mittwoch und Freitag weitere Proteste im Altenburger Land an. Im Vogtlandkreis waren am Dienstag neben Autobahnzufahrten und Grenzübergängen nach Tschechien auch weitere neuralgische Punkte an den Landstraßen blockiert. Zudem ist am Mittwoch eine Sternfahrt nach Plauen geplant, wo es am Albertplatz in der Innenstadt ab 11 Uhr eine zentrale Demonstration der Initiative „Wir für Zukunft“ stattfinden soll. Dabei kommt es zu umfangreichen Straßensperrungen, teilt die Stadt Plauen mit.