Greiz. Mit Louise und Tonda legen rund zwanzig junge Leute los: Die Sternsinger sind ab dem Wochenende im Raum Greiz unterwegs.

Die elfjährige Louise Weißbach-Bailly schlüpft in ihr Kostüm. Ganz „gentleman-like“ hilft ihr Tonda Sachs in den Umhang. Die beiden sind zwei der etwa zwanzig Kinder und Jugendlichen, die – von zehn Erwachsenen flankiert – in den kommenden Tagen durch Greiz und Umgebung ziehen. Als Sternsinger wollen sie den Menschen Segen im neuen Jahr bringen und um Spenden bitten. „Ich bin ja wegen der Corona-Zeit erst das dritte Mal dabei. Aber für mich ist es schon wichtig in dieser Gruppe dabei zu sein“, erzählt Louise. 2019 im September, als das bundesweites Sternsinger-Mobil in Greiz vor Ort gewesen ist, schaute sie dort mit ihrer Klasse der Lessing-Grundschule vorbei – und blieb.