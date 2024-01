Langenwetzendorf. Als einziger von sechs Freunden hat Jürgen Landmann aus dem Landkreis Greiz einen anspruchsvollen Gipfel in Kirgistan erklommen. Wie der Extrem-Bergsteiger das geschafft hat.

Die Weltkarte von Jürgen Landmann ist über und über gespickt mit Pins. Jeder Pinl ein Gipfel. Für die Alpen hat er eine extra Karte aufgehängt. Sie ist übersät mit diesen kleinen Nadeln mit bunten Köpfen. Mehr als 60 sind es allein in den Alpen. Man könnte sagen, Jürgen Landmann hat Berge im Kopf. Die ganze Zeit. Ist er nicht in Gebirgsregionen unterwegs, rufen ihn die Berge ganz laut. Darum gibt er Kletterunterricht, auch jeden dritten Freitag im Monat an der Boulderwand in der Langenwetzendorfer Turnhalle, seinem Heimatdorf.