Greiz/Zeulenroda-Triebes. Neujahrskonzert und Johnny-Cash-Show: Das sind die Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Die Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung:

Neujahrskonzert der Vogtland Philharmonie in Zeulenroda

Seit vielen Jahren ist das Neujahrskonzert der Vogtland Philharmonie fester Bestandteil im Kulturleben von Zeulenroda-Triebes. Auch 2024 will man in der Dreieinigkeitskirche musikalisch mit den beliebten Ausschnitten aus Oper, Operette und Musical beginnen – und zwar am Mittwoch, 17. Januar, ab 19.30 Uhr. Das Orchester steht unter der Leitung des Chefdirigenten Dorian Keilhack, als Solisten treten die Sopranistin Jeannette Wernecke und den Tenor Daniel Pataky auf, der auch sein Können als Geiger unter Beweis stellen will. Karten gibt es unter anderem im Tourismuszentrum am Zeulenrodaer Meer (Telefonnummer: 036628/98 70 64), im Reisebüro am Stadtbrunnen (Telefonnummer: 036628/9 91 95) sowie online unter zeulenrodaermeer.de.

Narren eröffnen in Reudnitz die Saison

Unter dem Motto „Fasching ohne Pause – Reudnitz lädt zur Hüttensause“ starten die Narren der TSG Concordia Reudnitz am Samstag, dem 20. Januar, in die Saison. Ab 20 Uhr gibt es in der Turnhalle Reudnitz Party mit Musik der Diskothek N-Projekt und natürlich vielen bunten Kostümen, von denen die schönsten auch prämiert werden sollen.

Bürgerbüros in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf für ein paar Tage geschlossen

Die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf informiert, dass die Bürgerbüros in der Landgemeinde vom 18. bis einschließlich 23. Januar 2024 aufgrund einer Softwareumstellung des Einwohnermeldeamtes geschlossen bleiben.

Stadtführung durch Greiz im Sitzen

Vor allem für Bewohner von Pflegeheimen, Menschen im betreuten Wohnen, Seniorenvereine oder gehbehinderte Menschen hält die Tourist-Information in Greiz am Samstag, dem 20. Januar, ein besonderes Angebot parat: eine Stadtführung im Sitzen. Ab 14 Uhr gibt es in der Information im Unteren Schloss Wissenswertes zu Sehenswürdigkeiten der Stadt und Geschichten und Geheimnisse aus ihrer langen Geschichte, ohne dass man das Kopfsteinpflaster der Altstadt bewältigen oder den Schlossberg erklimmen muss.

Johnny-Cash-Show in Plauen

Die Johnny-Cash-Revivalband „Cashbag“ um den US-Sänger Robert Tyson lädt am Freitag, 26. Januar, ab 20 Uhr zum Konzert in die Festhalle Plauen ein. „Nichts wird hier 1:1 kopiert und trotzdem ist alles echt, live und wie damals“, versprechen die Veranstalter.

15-Jähriger macht Ladentür kaputt – hunderte Euro Schaden

Ein 15-Jähriger beschädigte am Freitagmittag, 12. Januar, laut Polizeimitteilung die Ladentür eines Supermarktes in der Marienstraße in Greiz. Er konnte noch vor Ort festgestellt werden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Mann will in Greiz Polizisten schlagen

Ein 22-Jähriger, der sich am Samstagabend, dem 13. Januar, gegen 23.40 Uhr, in der Reichenbacher Straße auf Höhe des Spectrum-Centers aggressiv verhielt und herumschrie, rief die Polizei auf den Plan. Auch gegenüber der Beamten verhielt er sich weiter aggressiv, wollte einen sogar schlagen, und wurde deswegen in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, teilt die Polizei mit.

Jugendlicher in Greiz mit Messer verletzt

Eine Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen in der Greizer Bahnhofstraße wurde der Polizei nach eigener Mitteilung am Freitagabend, 12. Januar, gegen 20.20 Uhr gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie einen 17-Jährigen vor, der mit einem Messer verletzt wurde. Die beiden mutmaßlichen Täter (16 und 17 Jahre alt) waren in den Zug nach Gera eingestiegen, konnten dort aber am Bahnhof in Gera-Zwötzen von Polizisten der Geraer und von der Bundespolizei festgenommen werden. Der verletzte 17-Jährige musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zu den Hintergründen hat die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen aufgenommen.