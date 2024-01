Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ronny Weiland kommt nach Greiz und in Hohenleuben gedenkt man e.o. Plauen: die Ankündigungen und Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Ronny Weiland kommt nach Greiz und in Hohenleuben gedenkt man e.o. Plauen: die Ankündigungen und Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region:

„Konzert der Gefühle“ mit Ronny Weiland in der Vogtlandhalle Greiz

Zu einem „Konzert der Gefühle“ mit Ronny Weiland wird am Sonntag, 21. Januar, in die Vogtlandhalle in Greiz eingeladen. Ronny Weiland, der Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme, geht mit seinem neuen Programm „Konzert der Gefühle“ auf Deutschlandtour und macht dabei auch in der Park- und Schlossstadt Station. Das „Konzert der Gefühle“ beinhaltet die großen Erfolge der Meister und klassische Melodien, unter anderem „Freude schöner Götterfunken“, „Ave Maria“ und das Lied des Gefangenchor aus „Nabucco“. Auch deutsche Volkslieder und Stücke aus der Feder Weilands („Betende Hände“, „Gib Eltern etwas wieder“) oder das Wolgalied sollen erklingen. Los geht es 16 Uhr. Karten gibt es in der Vogtlandhalle (Telefonnummer: 03661/628 80), an den bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.reservix.de.

Unbekannte beschädigen Schaufensterscheibe eines Restaurants in Zeulenroda

Die Schaufensterscheibe zum Eingang eines Restaurants am Eingang zum City-Center am Markt Zeulenroda-Triebes beschädigten Unbekannte am Montag, dem 15. Januar, irgendwann zwischen 12 und 14 Uhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 03661/62 10 Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

e.o. Plauen ist Thema beim Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuben

Der Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben startet mit einem Kunstthema ins neue Vortragsjahr 2024 und lädt alle Kenner und Freunde der Comicfiguren „Vater & Sohn“ und besonders alle, die es werden möchten, am Sonntag, dem 21. Januar, ab 10 Uhr ins Museum Reichenfels nach Hohenleuben zum Sonntagsgespräch ein. Zu Gast ist die Vorständin der Erich Ohser-e.o.plauen-Stiftung und Leiterin der gleichnamigen Galerie in Plauen, Iris Haist. Sie spricht über das Leben und Werk des großen Zeichners Erich Ohser (1903 bis 1944) und dessen beliebte Bildgeschichten „Vater & Sohn“, die er unter dem Künstlernamen e.o.plauen veröffentlichte. Der Eintritt ist frei.

Firmen präsentieren sich bei der Berufsmesse in Weida

Organisiert von der Regelschule „Max Greil“ Weida und dem Landratsamt Greiz findet am Mittwoch, 24. Januar, die bereits achte Berufsmesse in der Schule statt. Insgesamt 18 Aussteller aus Weida und der näheren Umgebung nutzen von 8 bis 13 Uhr die Gelegenheit, ihre Ausbildungsmöglichkeiten in der Turnhalle der Schule zu präsentieren. Dabei haben die Schüler der achten bis zehnten Klassen die Gelegenheit, sich ausgiebig über aktuelle Ausbildungsberufe wie Elektriker, Gesundheits- und Krankenpfleger oder Verwaltungsfachangestellte zu informieren. Neben HBS Elektrobau GmbH, PI Ceramic GmbH oder Roth Werkzeugbau GmbH, die seit der ersten Auflage die Messe begleiten, stellten sich weitere Unternehmen wie REHAU Industries SE & Co. KG und Micro-Hybrid Electronicon GmbH den neugierigen Fragen der Schüler. Vertreten sind unter anderem Firmen der Branchen Gesundheit, Bau, Chemie, Elektronik und Fahrzeugtechnik sowie verschiedene Berufsbildungseinrichtungen und das Landratsamt Greiz.

Karpfenessen in Greiz

Der Verband für Behinderte Greiz lädt am 7. Februar ab 13 Uhr alle Fischliebhaber in die Parkgaststätte in Greiz zum Karpfenessen ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Mehrgenerationen-Treffs statt. Um Anmeldung bis 1. Februar wird unter der Telefonnummer 03661/6 35 88 gebeten.

Migrationsgeschichten in Werdau

Um „Migrationsgeschichte(n) in Werdau“ geht es am Freitag, dem 26. Januar, ab 19 Uhr im Martin-Luther-King-Zentrum. An diesem Abend werden die Geschichten von Menschen vorgestellt, die aus Vietnam nach Werdau kamen. Dazu wird der Film „Sorge 87“ von Thanh Nguyen Phuong und die Online-Ausstellung „Dezentralbild.net“ gezeigt. Im Anschluss daran werden Zeitzeugen zu Wort kommen und sich verschiedene Akteure in einem Podium zum Thema austauschen, darunter Martin Böttger (Martin-Luther-King Zentrum), Lydia Lierke (Initiative Postmigrantisches Radio), Jane Weiß (bpb/RomaniPhen Archiv) und Birgit Bauer (Stadtarchiv Werdau). Die Moderation übernimmt die Historikerin Isabel Enzenbach. Es ist eine Veranstaltung in Kooperation mit De-Zentralbild, der Werdauer Initiative gegen Rassismus sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Eintritt ist frei.

Meldebehörde in Greiz schließt kurzzeitig

Die Stadtverwaltung Greiz informiert, dass die Meldebehörde bis einschließlich 19. Januar aufgrund einer umfangreichen Software-Umstellung für den Besucherverkehr geschlossen ist. Außerdem ist sie von 22. bis 26. Januar für den Besucherverkehr nur unter vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. Das kann telefonisch unter 03661/703 330 oder per E-Mail an ewo@greiz.de geschehen.

Zwickauer Pechstein-Museum präsentiert neu erworbenes Gemälde

Die Kunstsammlung Zwickau konnten für das Max-Pechstein-Museum das Werk „Bäuerin“ (1909) des in Zwickau geborenen Expressionisten Max Pechstein erwerben. Mit dem in Nidden entstandenen Gemälde kann eine große Lücke in der Sammlungspräsentation geschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung. Öffentlich präsentiert wird das Werk am Freitag, dem 26. Januar, ab 18 Uhr. Bekannt wurde Max Pechstein (1881 bis 1955) als Mitglied der 1905 in Dresden gegründeten Künstlergruppe „Brücke“ durch seine farbintensiven Gemälde mit Darstellungen von Mensch und Natur. Im Jahr 2014, zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Zwickauer Museums, wurde das Max-Pechstein-Museum in den Kunstsammlungen feierlich eröffnet. Seither sind über 50 Werke des gebürtigen Zwickauers öffentlich zugänglich. Neben nun zehn Gemälden des Künstlers gehören zur Sammlung mehr als 150 Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafiken sowie angewandte Arbeiten und über 450 zum Teil eigenhändig illustrierte Briefe und Postkarten Pechsteins.