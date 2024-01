Mylau. In Mylau wird ein 25-Jähriger des Totschlags verdächtigt, nachdem ein 36-Jähriger verstorben war. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen, die vielleicht etwas gesehen haben.

Die sächsische Polizei sucht weiter nach Zeugen, die am Freitagabend, 12. Januar, Beobachtungen zu einem schwarzen E-Klasse-Mercedes in Mylau machten, der nach Angaben der Polizei wohl im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt steht.

Was war geschehen? Am Freitagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mercedes am Robert-Georgi-Weg in die Göltzsch gefahren sei. Nach dem Stand der Ermittlungen hatten darin sechs Personen gesessen, vor Ort am Ufer traf man aber nur vier an: einen 25-Jährigen, eine 22-Jährige sowie zwei Kleinkinder. Sie wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In einem Laden in unmittelbarer Nähe fanden die Beamten zudem einen schwer verletzten 36-Jährigen und ein siebenjähriges Kind vor. Der 36-Jährige wies frische Verletzungen auf, die laut Polizei aber nicht im Zusammenhang mit dem Unfall standen. Er verstarb noch vor Ort, der Siebenjährige wurde im Krankenhaus untersucht und danach an einen Sorgeberechtigten übergeben.

25-Jähriger wegen Totschlags verhaftet – es werden weiter Zeugen gesucht

Der 25-Jährige, der an der Unfallstelle und damit am Tatort angetroffen wurde, wurde vorläufig festgenommen. Die Haftrichtervorführung fand bereits am Sonntag, 14. Januar, statt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Nach der Vorführung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nun fragt die Polizei: „Ist Ihnen die schwarze Mercedes-Limousine E 350 CDI, Erstzulassung 2011, mit Leipziger Kennzeichen im Stadtgebiet, auf Bundesstraßen oder Autobahnen aufgefallen?“ Sie bittet alle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0375/428 44 80 zu melden. Relevant seien dabei nicht nur Beobachtungen am Tatort am Robert-Georgi-Weg, sondern auch Sichtungen des schwarzen E-Klasse-Mercedes.

