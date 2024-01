Greiz. Der Hainberger SV ist einer von zwei Vereinen, die in Greiz eigene Trainingszeiten haben. Es werden Pirouetten und Schrittfolgen geübt.

Wenn Sophie Kruse, Alexa Pehlke und zwei Dutzend andere zumeist weibliche Eislauffreunde sich zum Training in der Eishalle treffen, dann spielt die Musik und es wird durchaus künstlerisch. Denn ihr Termin ist immer am Mittwoch und Donnerstag, wenn die Eishalle Greiz eigentlich geschlossen hat. Der Hintergrund: Die Eiskunstlauffreunde des Hainberger SV und die Eisschnellläufer des TSV Vorwärts Mylau haben in Greiz ihre Trainingsstätte und sind froh, dass sie nach einem Jahr Pause nun wieder ihren Sport ausüben können.