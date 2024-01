Hohenölsen. Mit 46 Kandidaten nominieren die Christdemokraten die maximal mögliche Anzahl an Personen, fünf davon sind nicht CDU-Mitglieder

Ulli Schäfer, der Kreisvorsitzende der CDU im Landkreis Greiz und Landratskandidat führt die Liste der 46 Kandidaten für die Wahl zum Kreistag im kommenden Mai an. Das beschloss die Mitgliederversammlung der regionalen CDU am Samstag in Hohenölsen. Auf Listenplatz zwei wurde Martina Schweinsburg gesetzt, die als amtierende Landrätin auch einstimmig die Kandidatur für den Landtag erlangte.