Zeulenroda-Triebes. Warum die Bundesliga-Spielerinnen des SSC Palmberg Schwerin beim Bandagen-Spezialisten Station gemacht haben und Armmuskulatur-Stützen cool finden

Es ist nicht das erste Mal, dass Sportler Station am Hauptstandort des Unternehmens der Bauerfeind AG Zeulenroda-Triebes machen. Die Bauerfeind AG, Strumpf-, Bandagen- und Einlagenspezialist, ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Die Sportlerinnen vom SSC Palmberg Schwerin gehören zu den deutschlandweiten und internationalen Pool, sie sind seit Jahren Partner der Firma Bauerfeind. Gut 1,90 Meter groß sind die Sportlerdamen, die im Mittelfeld agieren. Sie hätten diesen zweitägigen Besuch in Zeulenroda genossen. Nicht nur das Ambiente des Bio-Seehotels begeisterte die Schwerinerinnen, auch der Wellness- und Trainingsbereich. Training wurde in der sächsischen Stadt Pausa in deren Turnhalle absolviert.