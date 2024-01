Bad Köstritz. Das Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz zeigt über 100 Werke von Helmut Janka gepaart mit aktueller Fotografie

An gleich zwei Orten in Bad Köstritz, im Landkreis Greiz, wird er in den kommenden drei Monaten im Mittelpunkt stehen. Über 100 Werke sind dank zahlreicher Leihgeber zusammengekommen, freut sich die Direktorin des Heinrich-Schütz-Hauses, Friederike Böcher.