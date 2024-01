Greiz. Warum die Bulgarin Sibila Alexova in Greiz einsam ist und was sie über Integration, die deutsche Kultur und Ausländerfeindlichkeit zu sagen hat.

Zwei Kinder im Schlepptau, macht sich Sibila Aleksova auf den Weg zum Kindergarten in Greiz-Irchwitz. Die 39-Jährige kommt aus Bulgarien und möchte in Greiz leben. Die Integrationskurse zum Erlernen der deutschen Sprache sind ihr zu langsam. Deshalb beschäftigt sich die Akademikerin in Eigeninitiative intensiv mit der deutschen Sprache.