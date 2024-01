Greiz. Eine Schule in Greiz öffnet ihre Türen und in Ronneburg sind dreiste Einbrecher unterwegs: die Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung

Im Museum Nitschareuth geht‘s zu Fuß durch Amerikas wilden Westen

Am Freitag, dem 2. Februar, ab 19.30 Uhr, sind alle eingeladen, Jörg Erhardt auf seiner Tour „Auf dem Pacific Crest Trail“ in den USA zu begleiten. Der Welten-Wanderer war 2022 dort zu Fuß unterwegs. Er erzählt über Erlebnisse auf dieser Tour und zeigt in Bildern und Videos die Schönheiten der Natur im Wilden Westen Amerikas. Bereits als Jugendlicher war Jörg Erhardt unter den eingeschränkten Möglichkeiten der ehemaligen DDR oft mit dem Zelt im östlichen Europa unterwegs. Nach Grenzöffnung wanderte er als Individualtourist inzwischen in mehr als 30 Ländern und war auf dem Kungsleden in Schweden, auf dem West Highland Way in Schottland, auf dem Olavsweg in Norwegen und dem Singalila-Ridge-Trek in Indien unterwegs. Die bisher längste Strecke lief er auf dem Pacific Crest Trail. Das ist ein rund 4265 Kilometer langer Fernwander- und Reiterweg im Westen der Vereinigten Staaten. Er verläuft parallel zum Pazifischen Ozean und führt entlang der Gebirgskämme der Sierra Nevada. Dabei durchquert der Weg die amerikanischen Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington, Wüstengegenden, tiefe dichte Wälder und Hochgebirgsabschnitte, alles meist weitab der Zivilisation. Da nur ein beschränktes Platzangebot zur Verfügung steht, wird um Reservierungen unter der Telefon-Nummer.: 0175/697 04 07 gebeten.

Freiwillige Helfer werden in Hohenleuben gesucht

Am 15. Februar, ab 16 Uhr, werden Ehrenamtliche im Jugendclub G3 in der Hohenleubener Gartenstraße gesucht, die bei der Gestaltung und Ideensammlung für den Osterbrunnen und dem Aufstellen des Maibaumes in Hohenleuben mitwirken wollen. Bürgermeisterin Stefanie Soch (parteilos) lädt zu dieser Zusammenkunft ein.

Regelschule Greiz-Pohlitz lädt zum Tag der offenen Tür ein

Der Schulleiter der staatlichen Regelschule Greiz-Pohlitz, Uwe Zeng, lädt alle interessierten Eltern und Schüler am 3. Februar von 9 bis 12 Uhr zu einem Besuch der Schule, Pohlitzer Straße 85 in Greiz ein. An diesem Tag findet der Tag der offenen Tür statt und die Schüler der Schüler werden ihre Projekte vorstellen. Auch ein Blick in die Fach- und Klassenräume wird gewährt.

Schwerhörige können sich in Greiz beraten lassen

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ bietet immer am zweiten Dienstag im Monat im Zweimonatsrhythmus eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in der Zeit von 9 bis 11 Uhr im Landratsamt Greiz im Raum 112 an. Der nächste Termin ist also am 13. Februar.

Das Vogtland präsentiert sich auf dem Dresdener Reisemarkt

Ab Freitag wirbt das Vogtland nun auch auf der Reisemesse Dresden und präsentiert sich mit den Sächsischen Staatsbädern Bad Elster/ Bad Brambach und der Manoah-Ferienhaussiedlung am Zeulenrodaer Meer am Gemeinschaftsstand „Landurlaub“ in Sachsen und Thüringen. Das Motto der Messe ist Tourismus, Erlebnis und Caravaning. Vom 26. bis 28. Januar können Besucher in vier Hallen ihren nächsten Jahresurlaub planen, den nächsten Tagesausflug oder eine Vielzahl verschiedener Caravans und Wohnmobile bestaunen. Der Dresdner Reisemarkt profiliert sich zudem mit den Themen Aktiv- und Familienurlaub.

Irland – Die Magie der grünen Insel: Veranstaltung im Neuberinhaus Reichenbach

Am Sonntag, dem 28. Januar, ab 17 Uhr, geht es im kleinen Saal des Neuberinhauses in Reichenbach wieder rund um die Welt. Diesmal ist das Ziel der Vortragsreihe die magische Grüne Insel, also Irland. Die besonderen Kraftorte dort beschäftigen seit je her die Künstler und Schriftsteller, die Musiker des Landes. Gleich nach der Wende ging es für den Dresdner Fotografen Olaf Schubert per Rad einmal um die irische Insel herum. Er war unterwegs am weltbekannten Ring of Kerry, den Skelligs-Inseln oder dem Ring of Beara. Er folgte sowohl dem Wild Atlanic Way hinauf in den Norden über die Dingle-Halbinsel, den Cliffs of Moher, besuchte das Pferderennen von Omay und war unterwegs in der Einsamkeit Connemaras und Donegals. Auf den Blasket Islands filmte und fotografierte er die große Seehund-Population. Es entstand eine Foto-Film-Reportage von Süd nach Nord bis hinauf zum Fannad Head in Donegal und hinüber nach Nordirland. Neben Interviews, die er mit den Menschen vor Ort führte, schaute er auf die Entwicklung des Nord-Irland-Konflikts, der durch den Brexit eine neue Bedeutung bekommen hat. Tickets für den Vortrag Irland gibt es online unter neuberinhaus.de, in der Kulturinformation auf dem Markt in Reichenbach dienstags bis donnerstags sowie freitags im Neuberinhaus.

Sprechtag für Gründer und Unternehmer in Jena

Im Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Jena, in der Zeitzer Straße 2, findet am 5. Februar ein Sprechtag für Gründer und Unternehmer statt. Von 9 bis 10.30 Uhr erhalten Gründer in einem Vortrag Basisinformationen zu den Schritten in die Selbstständigkeit, den rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Finanzierungshilfen. Danach steht der Vertreter der IHK für persönliche Gespräche zur Verfügung. Das Angebot ist kostenfrei. Termine können bei Frank Lenz angefragt werden, unter der Telefonnummer 0365/855 32 11.

Einbruch in eine Tankstelle in Ronneburg

Eine Tankstelle in der Friedrichstraße in Ronneburg nahmen in der Nacht auf Donnerstag, 25. Januar, laut Polizei Unbekannte ins Visier. Sie drangen gegen 1.15 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten der Tankstelle ein. Gegenwärtig sei nur bekannt, dass mehrere Zigarettenschachteln gestohlen wurden. Ob noch mehr fehlt, ermittelt die Polizei noch. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher offenbar mit mehreren Fluchtfahrzeugen. Außerdem verursachten sie einen erheblichen Schaden. Die Kriminalpolizei in Gera sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Einbruchsgeschehen, den Flüchtigen oder ihren Fluchtfahrzeugen geben können: Telefonnummer 0365/823 44 65.