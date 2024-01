Greiz. Unbekannte haben in Greiz einen Hund vergiftet. Dazu legten sie Giftköder aus.

Ein Hund ist in Greiz durch einen Giftköder getötet worden. Das teilt die Polizei am Sonntag mit, der der Vorfall am Freitag gemeldet wurde.

Der Hund wurde in der Näher des Sachsenplatzes getötet. Unbekannte hatten den Köder nach Polizeiangaben auf dem Privatgrundstück des Besitzers ausgelegt.

Die Polizei Greiz bittet um sachdienliche Hinweise unter 03661 6210, AZ ST/0023665/2024.

red