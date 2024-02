Greiz. Die Narretei ist zu Ende. In Greiz wurde am Aschermittwoch nach dem Karneval der Rathausschlüssel von den GFG-Narren an den Stadtchef zurückgegeben.

Rathausschlüssel ist wieder in den Händen von Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos).

Gewinner des besten Wagens udn des besten Fußgruppe zum Rosenmontagsumzug verkündet.

Urgestein der Greizer Karnevalisten mit Ehrenorden für 40 Jahre Narretei im Verein geehrt.