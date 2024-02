Ronneburg. Die Fachklinik für Geriatrie Ronneburg im Landkreis Greiz bekommt über 3,5 Millionen Euro vom Land für den Umbau der Sanitärbereiche

Einen besonders guten Start in die Woche gab es am Montag, 19. Februar 2024, in der Fachklinik für Geriatrie Ronneburg. Die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner war vorgefahren, mit einem symbolischen Scheck im Gepäck.