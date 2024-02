Greiz. Nachdem eine Schülerin plötzlich zusammengebrochen war, rückte eine 34-Jährige in den Fokus der Polizei. Eine Wohnungsdurchsuchung brachte weitere Drogen und mehrere Waffen zum Vorschein.

Weil eine 34-jährige Frau aus Greiz Marihuana an eine 15-Jährige abgab, wurde am Dienstag gegen 8.30 Uhr die Polizei alarmiert. Den Angaben zufolge war eine Schülerin zuvor beim Sportunterricht plötzlich zusammengebrochen und musste durch Lehrer versorgt werden. Die 15-Jährige wurde anschließend an ihre Eltern übergeben.

Laut Polizei stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass die Schülerin gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin, die die Drogen von der 34-Jährigen erhalten hatte, auf dem Weg zur Schule einen Joint geraucht hatte. Daraufhin rückte die Frau in den Fokus der Polizei.

Eine Wohnungsdurchsuchung bei der 34-Jährigen brachte weitere Drogenutensilien, eine geringe Menge an Cannabis und Crystal Meth sowie mehrere Schreckschusswaffen zum Vorschein. Gegen eines der 15-jährigen Mädchen werde nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt und auch die 34-Jährige muss sich für die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und deren Besitz verantworten.

red