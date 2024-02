Zeulenroda-Triebes. Energiewerke Zeulenroda erhöhen für die Kunden in der Grundversorgung Strompreis zum 1. April

Strom wird enorm teurer - dröhnt es in diesen Tagen aus allen Kanälen. Hintergrund der Preiserhöhungen sollen die höheren Netzentgelte sein. Was wirklich an dieser Nachricht dran ist, wollten wir vom Geschäftsführer der Energiewerke Zeulenroda (EWZ), Markus Dürr, wissen: