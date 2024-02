Reichenbach. Schauspieler bringt Joseph Roths Exilgeschichten auf die Bühne des Neuberinhaus in Reichenbach.

Der begnadete Schauspieler Ben Becker kommt am Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, ins Neuberinhaus Reichenbach. Er widmet sich in seiner Lesung dem Autor Joseph Roth. Nicht nur die Erfahrung künstlerischer Isolation während der Pandemie, sondern auch das bedrohliche politische Klima im Europa unserer Tage sind für Ben Becker Anlass genug, den genialen Schriftsteller Joseph Roth in den Blickpunkt zu rücken.