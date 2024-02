Greiz. Das Bündnis Sahra Wagenknecht stellt sich in Weida vor und ein tierischer Einsatz der Polizei im Kreis Greiz endet glücklich.

Bündnis Sahra Wagenknecht stellt sich in Weida vor

Die neue Partei „BSW Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit“ veranstaltet am 28. Februar, um 18 Uhr, im Sportlerheim Roter Hügel, Grochwitzer Weg 60 in Weida, eine offene Diskussionsrunde für Unterstützer der neuen Partei. Besonders die anstehende Kommunalwahl bietet hohen Diskussionsbedarf. Aber auch zahlreiche weitere politische Themen werden besprochen. Auch der Landesverantwortliche Thomas Schmid hat sich angekündigt. Für weitere Informationen und Fragen und Anregungen erreichen Sie Mario Forchhammer unter 0163/2208822.

Polizei Greiz nimmt entlaufenen Hund mit auf die Wache

Am 23. Februar, gegen 5.15 Uhr bekam die Polizei Greiz eine Mitteilung, dass ein frei laufender schwarzer Hund in der Ortslage Mohlsdorf gesehen wurde. Bei Eintreffen der Beamten war der schwarze Labrador durch die Mitteilerin eingefangen worden und wurde im Anschluss zur Polizeiinspektion Greiz gebracht. Kurze Zeit später rief ein 53-jähriger Mann bei der Polizei an und gab an, dass sein Labrador am gestrigen Tag beim Spazierengehen weggelaufen sei. Um 06.15 Uhr fand schließlich die Familienzusammenführung in der Polizeiinspektion Greiz statt, wobei Hund und Herrchen überglücklich waren.

Mann mit Gras und Crystal Meth in Greiz aufgegriffen

Am 22. Februar, gegen 21.20 Uhr, kontrollierten Polizisten aus Greiz einen 46-Jährigen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Greiz. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten zwei Cliptütchen mit jeweils Marihuana und Crystal Meth. In der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten weitere Drogen in geringen Mengen. Hier lagerte der Mann Haschisch, Marihuana, Methamphetamin und Ecstasy-Tabletten. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.