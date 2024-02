Greiz. In der Nacht zum Mittwoch hat es in Greiz in einen Wohnhaus gebrannt. Der einzige Bewohner konnte sich retten.

In Greiz hat in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnhaus in der Parkgasse gebrannt. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindert werden. Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte gelang es dem einzigen Bewohner (85), sich aus dem Haus zu retten. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus, hieß es von der Polizei.

Um den Brand zu löschen musste ein Teil des Dachstuhls bzw. der Decke entfernt werden. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar und wurde als einsturzgefährdet eingestuft. Während der Löscharbeiten wurde der Straßen- und angrenzende Bahnverkehr gesperrt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch ungeklärt. Der entstandene Schaden wurde auf 100 000 Euro geschätzt.

