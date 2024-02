Greiz. Greizer Bürger fordern Antworten. Applaus zum Marstallcenter-Thema. Laut wird es, als eine Frau die Veranstaltung mit dem Ausländerthema kapert.

Dreieinhalb Stunden dauerte die denkwürdige Einwohnerversammlung der Stadt Greiz am Dienstagabend. Den Bürgern brannten sehr viele Themen unter den Nägeln. Nicht immer blieb es ruhig im überfüllten Tagungsraum in der Greizer Vogtlandhalle. Gut 120 Menschen füllten den Raum. Gleich zu Anfang entschuldigte sich der Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) für die Enge. Ein anderer Saal in der Vogtlandhalle sei nicht verfügbar.