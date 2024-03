Weißendorf. Weltpremiere „No (D)rama Lama“ in Weißendorf: Laienspielgruppe begeistert mit Doppelrollen und Witz. Weitere Vorstellungen sind fast ausverkauft.

Mit einer Weltpremiere des Stückes „No (D)rama Lama“ des Autors Wolfgang Böck startete am Freitag die Laienspielgruppe „Fragezeichen“ in ihre 28. Spielsaison. Vor ausverkauftem Haus gelingt es dem Ensemble, ein furioses Erlebnis für die Zuschauer zu erzeugen.

Das Stück spielt in einem Dorfladen, deren Besitzerin plötzlich verschwindet. Das versetzt ihren Enkel Matthias in Nöte und führt zu manchen Turbulenzen. Denn Matthias ist mittelloser und arbeitsloser Schauspieler. Er will seine Oma besuchen. Theo Gerber übernimmt eine Doppelrolle und spielt sowohl die Oma als auch Schauspieler Matthias. Zudem führt er Regie.

Mitglieder der Laienspielgruppe Fragezeichen aus Weißendorf. © Laienspielgruppe Fragezeichen | Heidi Gerber

Kreis Greiz: Schauspieler will an die Lebensversicherung der Oma

Beim Eintreffen im Dorf bekommt der arbeitslose Schauspieler Matthias einen Anruf, dass seine Oma nicht mehr unter den Lebenden sei. Nun hofft er auf die Lebensversicherung der Oma. Doch die wird erst in vier Wochen fällig, sofern die Oma bis dahin noch lebt. Kurzerhand entschließt sich Matthias dazu, seine Oma mit seinen Schauspielkünsten wieder zum Leben zu erwecken, zumindest für vier Wochen. Doch plötzlich nimmt das Stück eine überraschende Wendung. Ein Gag und Witz jagt den nächsten. Die Lachmuskeln des Publikums werden ordentlich strapaziert.

Der Autor des Stückes „No (D)rama Lama“, Wolfgang Böck, hat es sich nicht nehmen lassen, zur Premiere am Freitag aus Dachau anzureisen, um das Debüt seines Stückes mitzuerleben. „Man hat als Theaterbuchautor beim Schreiben ein bestimmtes Bild vor dem geistigen Auge. Die Interpretation der Truppe von Weißendorf hat dieses Bild hervorragend gezeichnet“, sagte Böck.

Auch das Publikum zeigte sich hochzufrieden. „Zwei schöne Stunden zum Abschalten und Lachen. Einfach toll“, sagte eine Zuschauerin nach der Premiere.

Für die nächsten beiden Wochenenden gibt es nur noch vereinzelte Karten. Die nächsten Vorstellungen laufen am 15., 16. und 17. März, jeweils 20 Uhr, in der Turnhalle in Weißendorf. Interessenten oder vielleicht auch neue Mitstreiter für die Laienspielgruppe können sich unter Telefon: 015231480774 melden.