Greiz. Am 1. April geht‘s auf Familien-Wandertour. Treffpunkt ist die Blumenuhr in Greiz

Einladung zur Osterwanderung nach Waldhaus

Am Ostermontag, dem 1. April, laden der parteilose Bürgermeisterkandidat Alexander Schulze und die Kandidaten der Stadtratsfraktion CDU/Gemeinsam für Greiz, alle Bürger zu einer Familienwanderung ein. Start ist um 10 Uhr an der Blumenuhr im Eingangsbereich des Greizer Parks. Die Route führt bis zum Tiergehege nach Waldhaus, wo neben dem leiblichen Wohl, für informative Einblicke in die neusten Veränderungen im Naherholungsgebiet gesorgt ist und für die Kinder spannende Überraschungen bereitstehen.

Diese Wanderung ist eine Möglichkeit für einen offenen Dialog über wichtige Themen wie Naherholung, Wirtschaft, Tourismus, Kultur sowie Ordnung und Sicherheit in unserer Stadt. Alexander Schulze möchte die Gelegenheit nutzen, direkt von den Bürgern zu hören, welche Ideen und Anregungen sie haben, und gemeinsam über die zukünftige Entwicklung von Greiz diskutieren. Auf der Wanderung warten nicht nur interessante Gespräche, sondern auch besondere Momente für unsere jüngsten Teilnehmer. Es wird um eine kurze Anmeldung für eine bessere Planung unter kontakt@greizer-cdu.de gebeten.