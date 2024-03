Neumühle. Am Elsterufer in Neumühle wird es alljährlich von den Mitgliedern des Feuerwehrvereins Neumühle aufgebaut

Am vergangenen Karsamstag lud der Feuerwehrverein Neumühle ein, um das traditionelle Osterfeuer zu zelebrieren. Das alljährliche Ereignis lockt jedes Jahr wieder, nicht nur die Neumühler an das Elsterufer, auch viele Auswärtige kommen gerne zu der Veranstaltung. So hatten auch in diesem Jahr viele Gäste, die Einladung im Veranstaltungskalender der Stadt Greiz gelesen und nutzten das Osterwochenende für einen Mehrtagesaufenthalt in der Region. Das Ambiente mit Dorf- und Spielplatz und einer Feuerstelle direkt an der Weißen Elster ist nicht nur an den Osterfeiertagen ein beliebter Anziehungspunkt.

Neumühle entlang der Weißen Elster eine Wandertour wert

Bereits am Samstagvormittag war der zentrale Parkplatz mit zahlreichen Fahrzeugen der Osterausflüglern aus nah und fern vollständig belegt. Sie alle konnten sich nach ihrer Rückkehr zum Ausgangspunkt der Wanderung freuen, denn hier wartete eine Stärkung auf sie, was viele als genau richtig empfanden. Die Menschenschlange an Grill- und Getränkestand war nicht zu übersehen. Hier kommt das Knistern des Feuers ins Gespräch. Denn es sorgte für eine beruhigende Atmosphäre bei den geschätzten 300 Besuchern, während die Kinder toben konnten und die Erwachsenen in angeregte Gespräche vertieft waren.