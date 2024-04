Landkreis Greiz. Ein angetrunkener Fahrer, Sachbeschädigungen und ein Raub im Kaufland und weitere neue Polizeimelungen aus dem Landkreis Greiz.

Angetrunkener fährt durch Zeulenroda

Am Freitag, dem 19. April kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz am frühen Abend ein Fahrzeug in Zeulenroda. Bei dem Fahrzeugführer konnte bei der Alkoholkontrolle ein Alkoholwert von 1,08 Promille festgestellt werden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt an diesem Abend untersagt. Es wurde ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt und ein Bußgeldverfahren gemäß § 24a I StVG eröffnet. Anschließend durfte der Mann wieder seiner Wege gehen.

Fahrradunfall eines Kindes im Greizer Stadtteil Pohlitz

Am Samstag, dem 20. April, verunglückte gegen 14 Uhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad. Ohne Fremdeinwirkung kam er im Greizer Stadtteil Pohlitz zu Fall und verletzte sich. Der hinzugerufene Notarzt behandelte den 13-Jährigen vor Ort. Der Junge kam in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus zur Weiterbehandlung. Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte.

Raub im Greizer Kaufland

Am 19. April wurde die Greizer Polizei am Nachmittag zu einem gemeldeten Diebstahl in das Greizer Kaufland gerufen. Ein Mann soll seinen Einkauf nicht bezahlt und eine Mitarbeiterin des Kauflandes getreten haben. Vor Ort wurde der Täter und die verletzte Mitarbeiterin angetroffen. Zuvor wurde der Mann nach dem Verlassen des Kassenbereiches von der Mitarbeiterin bezüglich des Diebstahls angesprochen. Nachdem die Frau die Lebensmittel sichern wollte, trat der Tatverdächtige die Mitarbeiterin an das Bein. Hierbei verletzte sie sich leicht. Gegen den Mann wurde durch die Polizeiinspektion Greiz ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eröffnet.

Unbekannte beschädigen in Greiz einen Briefkasten

Am Freitag, dem 19. April beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 21.20 Uhr einen Briefkasten in der August-Bebel-Straße in Greiz. In den beschädigten Briefkasten konnte keine Post mehr eingeworfen oder wieder herausgeholt werden. Die Polizeiinspektion Greiz führt aktuell ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer: 03661/6210 um sachdienliche Hinweise.

Aus Werbebanner der CDU in Zeulenroda eins der abgebildeten Gesichter rausgeschnitten

In der Nacht vom 19. April auf den 20. April, in der Zeit um 22.45 Uhr bis um 0.20 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein Werbebanner der CDU im Bereich Goetheallee / Schleizer Straße in Zeulenroda. Die Täter schnitten das Gesicht eines der drei abgebildeten Personen aus dem Banner. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera führt aktuell ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0365/82340.