Greiz/Erfurt. Die Thüringer Schlosskonzerte-Reihe wird am 4. Mai eröffnet. Schauplatz des Auftaktkonzertes ist diesmal das Sommerpalais. Das gibt es zu hören.

Die Reihe der Thüringer Schlosskonzerte 2024 wird diesmal in Greiz eröffnet. Von Mai bis September verbindet die Konzertreihe die Musiktradition Thüringens in 18 ehemaligen Thüringer Residenzen. Dass es Schlosskonzerte schon gibt, seit es in Thüringen Schlösser gibt, davon zeugen nicht nur die Biografien und Werke zahlreicher Komponisten und Interpreten, die hier tätig waren, sondern auch die prächtigen Festsäle der Schlösser, die Schlosskirchen mit ihren großen Orgeln oder die Schlosstheater. In Greiz startet die Reihe am 4. Mai, ab 15 Uhr, in der einstigen Sommerresidenz der Greizer Fürsten, dem Sommerpalais.

Zu Gast sein wird zum Auftaktkonzert das „Lyra-Quartett“ des Thüringer Symphoniker in Kooperation mit ihrer Kollegin, der Solooboistin Maria Fernanda Hernandez. Für das Greizer Konzert hat man für das Programm „Lieder ohne Worte“ zusammengestellt. „Wen diese Lieder nicht packen, der fühlt rein gar nichts“, schrieb Felix Mendelssohn-Bartholdy, nachdem er Josephine Lang ihre Kompositionen vortragen hörte. Das „Lyra-Quartett“ ist bekannt für Neuentdeckungen, ließ einige dieser extra für die Besetzung Oboe und Streichquartett arrangieren, um diese in Greiz vorstellen zu können.

Greizer Konzert ist Auftakt für bunten Genremix in außergewöhnlichem Ambiente

Musikliebhaber und Kulturinteressierte kommen in den Thüringer Schlössern im Rahmen der Konzertreihe gleichermaßen auf ihre Kosten. Diese Kulturorte erlebbar zu machen, sieht Christoph Gösel, Geschäftsführer der Thüringer Tourismusgesellschaft, als wichtig an. Er würdigt die Bedeutung der Schlosskonzerte für den Tourismus in Thüringen. Die Gäste der Thüringer Schlosskonzerte erwartet in den Festsälen der Thüringer Schlösser und Burgen ein vielseitiges Kammermusikprogramm von Renaissance über Barock und Klassik bis hin zu Romantik, ergänzt durch Uraufführungen, Gipsy-Jazz, Tango und Modern Jazz.

Im Greizer Park findet sich neben einer regional einzigartigen Vielfalt an Flora ein besonderes Kleinod der herrschaftlichen Baukunst der Reußen – das Sommerpalais. Hier startet am 4. Mai die Serie der Thüringer Schlosskonzerte im Jahr 2024. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt

Ab sofort kann man Tickets für die Reihe der Thüringer Schlosskonzerte erwerben

„Die Besucher der Thüringer Schlosskonzerte haben die Möglichkeit, internationale Künstler aus aller Welt zu erleben, darunter die Cembalisten Alexander und Aleksandra Grychtalik, den Jazzgeiger Costel Nitescu aus Paris oder den gefeierte Gypsy-Gitarrist Joscho Stephan mit seinem Trio“, ergänzt Claudia Schwarze-Nolte, Gründerin und Vorsitzende des Thüringer Schlosskonzerte-Vereines. Bis September werden insgesamt 18 Konzerte zu erleben sein.

Mit einem besonderen Arrangement für Streichquartett und Oboe – Maria Fernanda Hernandez wird mit dem Lyra-Quartett musizieren – werden die Thüringer Schlosskonzerte in diesem Jahr im Greizer Sommerpalais eröffnet. © Norbert Kleinteich

Weitere Informationen zu den Konzerten sind auf der Internetseite der Thüringer Schlosskonzerte zu finden. Über diese Website können Tickets reserviert und an der jeweiligen Konzertkasse ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden. Über eine Weiterleitung von der Webseite zum Ticketshop Thüringen können auch hier Tickets bestellt werden.