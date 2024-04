In der Hohenleubener Justizvollzugsanstalt sitzen noch immer Strafgefangene ein. Längst sollte das Objekt leer sein. Wegen der Bauverzögerung am neuen Gefängnis in Zwickau, ist nach Meinung von Dirk Bergner (FDP) nun die Zeit, ein gutes Konzept zu erarbeiten. Dazu hat er nun die Ausschüsse im Thüringer Landtag aktiviert. © OTZ | Tobias Schubert