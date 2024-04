Greiz/ Zeulenroda-Triebes. Die Ankündigungen und Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region

Für Hobbygärtner: Pflanzentauschbörse im Bauernmuseum Nitschareuth

Am Samstag, dem 27. April, von 14 bis 16 Uhr, findet im Bauernmuseum Nitschareuth die nächste Pflanzentauschbörse statt. Alle Hobbygärtner sind eingeladen. Sie können ihre zu groß gewordenen oder nicht mehr benötigten Pflanzen mitbringen und werden bestimmt fündig bei den Pflanzen anderer Hobbygärtner.

Buntes Programm am Freitag in der Greizer Siebenhitze

Der Verein Siebenhitze aus Greiz lädt am Freitag, 26. April, alle Interessierten zu einem informativen und entspannten Nachmittag und einem musikalischen Abend ein. Ab 15 Uhr starten die vielfältigen Angebote. Unter anderem gibt es einen Graffiti-Workshop, Holzbastelei, Angebote für Kinder und Jugendliche und Info-Stände. „Außerdem gibt es reichlich Zeit und Platz für Austausch und Vernetzung, um im Hinblick auf die Wahlen in diesem Jahr demokratische Kräfte zu bündeln und den drohenden Rechtsruck zu verhindern“, schreiben die Organisatoren. Ab 16 Uhr bestehe die Möglichkeit, am Workshop „Stammtischkämpfer*innen – Argumentieren gegen rechte Parolen“ teilzunehmen. Eine Anmeldung dafür ist unter siebenhitze@gmx.net erwünscht. Am Abend gibt es dann noch drei musikalische Auftritte. „Grips und Schaden“ und „Yuppiescheuche“ kommen auf ihrer gemeinsamen Tour in Greiz vorbei und bringen anarchistische Powerchansons und Akustikpunk mit. Zudem ist der traurige Alleinunterhalter „Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ zu Gast. Das musikalische Programm startet um 20 Uhr. Die Veranstaltung findet im Vereinshaus in der Siebenhitze 51 in Greiz statt und wird gefördert von Vielfalt leben und der Amadeu Antonio Stiftung. Der Eintritt ist frei.

Stadtrat in Auma trifft sich zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode

Im Auma findet am Mittwoch, dem 24. April, ab 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses in Auma die öffentliche Sitzung des Stadtrates statt. Nach der Bürgerfragestunde sollen die Stadträte Bauleistungen für die Maßnahmen im Amtsgericht Auma, für den Um- und Ausbau der Bushaltestellen „Auma-Grundschule“ (Seeweg) vergeben. Zudem muss ein Beschluss zur Umverlegung des Telekom-Netzverteilers ebenso wie die Vergabe zur Lieferung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr Auma gefasst werden. Ein weniger schöner, aber notwendiger Beschluss gilt der Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr Krölpa und der daraus notwendigen Änderung der Feuerwehrsatzung der Stadt Auma-Weidatal.

Vortrag zu Keuschheitsgürtel und Lustmördern in Hohenleuben

Die Stadtbibliothek Hohenleuben und der Verein Bürgerhaus Hohenleuben laden am Samstag, dem 4. Mai, ab 19 Uhr in den Reußischen Hof in der Stadt zu einer besonderen Lesung ein. Unter dem Thema: „Keuschheitsgürtel, Lustmörder und sexuelle Kriminalität“ macht der „Sherlock Holmes aus dem Kriminalpanoptikum Aschersleben“, alias Steffen Claus, Station in Hohenleuben und hat einen Koffer skurriler Kriminalfälle der etwas anderen Art dabei. Sogar in Grimms Märchen hat der Kriminalhauptkommissar a. D. pikante, erotische Passagen ermittelt. Es wird auch Grund geben den Kopf zu schütteln, was manche Menschen benötigen, um ihre Gelüste zu befriedigen. Dabei wurde nichts erfunden oder beschönigt, so Claus. Die Kriminalgeschichte böte jede Menge Material und kenne unerhörte Begebenheiten, die in gemäßigter Form dem Publikum zur Kenntnis gelangen sollen. Für Kinder ist die Veranstaltung nicht geeignet. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Barockkonzert im Greizer Sommerpalais

Am Sonnabend, dem 27. April, gastiert ab 15 Uhr im Gartensaal des Greizer Sommerpalais das Greizer Collegium musicum. Das zwölfköpfige Ensemble hat sich der Barock-Musik verschrieben und stellt mit den gewählten Stücken einen Bezug zur Erbauungszeit des Sommerpalais und zu den Sammlungen her. Neben Telemanns Don Quichotte-Suite sollen Stücke zweier englischer Komponisten – von Richard Mudge (1718 bis 1763) und John Stanley (1712 bis 1786) – aufgeführt werden, also von zwei Zeitgenossen des Sommerpalais-Erbauers. Den Blick über die Barockzeit hinaus eröffnet Carl Maria von Webers Andante e Rondo Ungarese c-Moll. Karten kosten acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Reservierungen sind während der Öffnungszeiten des Sommerpalais‘ – dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr – unter der Telefonnummer 03661/70 58 20 möglich. Der Kartenverkauf findet nur an der Museumskasse im Sommerpalais statt.

Lego-Baustelle für Kinder in Greiz

Die nächste Lego-Baustelle für Kinder der landeskirchlichen Gemeinschaft Greiz gibt es am Samstag, 27. April, von 10 bis 12 Uhr in der den Räumen der Gemeinde in der Friedhofstraße 13a. Geeignet ist sie für Fünf- bis 14-Jährige.

Armenischer Abend in der Schlosskirche in Netzschkau

Über die Geschichte, die Kultur und das tragische Schicksal des ersten, christlichen Landes Armenien ist wenig bekannt. Die Geschichte ihrer Vorfahren will Sarah Stamboltsyan anhand des Buches „Wurzeln in der Luft“ darstellen – einer Sammlung authentischer Zeugnisse und Berichte auch über das nahezu unbekannte Menschheitsverbrechen am armenischen Volk Anfang des 20. Jahrhunderts. Fotos sowie Werke armenischer Komponisten – gespielt vom „Calliope Duo“ mit Artashes Stamboltsyan (Violine) und Sarah Stamboltsyan (Klavier) – sollen diesen literarisch-musikalischen Abend zu einem sehr beeindruckenden, bewegenden Höhepunkt werden lassen. Eingeladen wird dazu am Montag, 29. April, ab 19.30 Uhr in die Schlosskirche in Netzschkau.