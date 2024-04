Das einstige Gebäude der Greizer Gemeindeschwesternstation an der Ecke Reichenbacher/Werdauer Straße ist am Wochenende Schauplatz eines traurigen Ereignisses geworden. Ein Mann donnerte mit seinem Auto in die Seitenwand der ausgebrannten Ruine und starb. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt