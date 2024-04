Greiz/ Zeulenroda-Triebes. Konzerte, Maibaumstellen und mehr: In den nächsten Tagen ist in Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region viel los: die Meldungen.

Die Meldungen und Veranstaltungsankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Region für Freitag, dem 26. April:

Zwei Veranstaltungen auf dem Hof 19 in Braunichswalde

Zu gleich zwei Veranstaltungen laden die Macher vom Hof 19 in Braunichswalde ein. Am Samstag, 27. April, liest unter dem Motto „Buch und Genuss“ der Geraer Autor Mark Jischinski. Dazu gibt es ein Büfett mit regionalen Spezialitäten. Die Lesung beginnt 19 Uhr, das Büfett 18 Uhr. Beides zusammen kostetet 29 Euro.

Am Sonntag, 28. April, gibt es dann ab 10.30 Uhr das Kinderkonzert „Musikalischer Weltenbummel“ mit Corinna Gehre, das vor allem für Kinder, aber auch für Junggebliebene gedacht ist.

Da die Plätze für beide Veranstaltungen begrenzt sind, wird um Anmeldung unter der Telefonnummer: 0152/08 93 93 59 gebeten.

Friedhofsführung für Kinder in Greiz

„Der Tod ist etwas Natürliches und gehört zum Leben dazu. Kinder haben Fragen, sind neugierig, doch für Erwachsene ist es manchmal schwer, diese Fragen zu beantworten“, schreibt die Greizer Tourist-Information zu der besonderen Führung, die man am Samstag, 27. April, anbietet. Bei einer Führung über den Greizer Friedhof mit seinen prunkvollen Grabdenkmälern von bedeutenden Persönlichkeiten der Greizer Stadtgeschichte will man kindgerecht an Themen wie Tod und Trauer heranführen. Die Gästeführerin gehe einfühlsam auf die Fragen von Kindern ein und bringe ihnen die Bestattungskultur kindgerecht nahe. Los geht es um 15 Uhr an der Tourist-Information im Unteren Schloss. Tickets gibt es dort bis 15 Minuten vor dem Start der Tour.

Pflanzentauschbörse in Triebes

Der Verein „Winkelmannsches Haus“ von Triebes lädt für Samstag, dem 27. April,von 13 bis 15 Uhr, zur Pflanzentauschbörse alle Hobbygärtner und Interessierte nach Triebes ein. Neben dem Tausch selbst gezogener Gemüsepflanzen und Ablegern von Pflanzen, die im eigenen Garten zu groß geworden sind, findet man auch andere Hobbygärtner, mit denen man sich austauschen kann. Zudem backen die Vereinsmitglieder am Vormittag Brot im Lehmbackofen, das dann ab 13 Uhr verkauft wird.

Tag der offenen Tür in der Stützpunktfeuerwehr und der DRK-Rettungswache Zeulenroda

Am 1. Mai, ab 10 Uhr, laden die Feuerwehrfrauen und -männer sowie viele Mitglieder des Feuerwehrvereins und freiwillige Helfer zum traditionellen Tag der offenen Tür in der Stützpunktfeuerwehr und der DRK-Rettungswache Zeulenroda im Meistersweg ein. Es erwartet die Besucher eine Technikausstellung, Kinderrundfahrt, Vorführungen, das Spielmobil, eine Hüpfburg und der Schalmeienzug aus Bernsgrün.

Nitschareuth begrüßt Wade Fernandez

Bereits zum zweiten Mal können sich die Gäste des Bauernmuseums Nitschareuth auf Wade Fernandez freuen. Der Sänger aus den USA macht im Bauernmuseum Nitschareuth Station. Am 4. Mai will er wieder auf der Bühne stehen. Wade Fernandez gehört zur Menominee Indian Nation, einem Indianerstamm, und lebt mit seiner Familie im US-Bundesstaat Wisconsin. Mit seinem künstlerischen Wirken transportiert er die Geschichte und Gegenwart seiner Gemeinschaft in die Welt. „Er besingt sie in seinen Songs und Storys. Blues, Folk, virtuose Gitarrenklänge, betörende Melodien auf verschiedenen Flöten und der Rhythmus der Handtrommel sind seine Kommunikationsmittel“, schreiben die Organisatoren des Konzerts. Es beginnt um 19.30 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, um eine Reservierung unter der Telefonnummer: 036625/2 05 04 oder 0175/69 70 407 wird gebeten.

Naturschutz-Station in Waldhaus öffnet wieder

Der Kreisverband des Naturschutzbundes (NABU) Gera-Greiz eröffnet am 1. Mai, um 15 Uhr nach dem erfolgten Frühjahrsputz wieder die Naturschutz-Station in Waldhaus. Außerdem wird das 20-jährige Bestehen der Station gefeiert und die Naturschutzjugend (NAJU) begeht ihr zweijähriges Jubiläum.

Maibaumstellen der Feuerwehr Mohlsdorf

Der Feuerwehrverein Mohlsdorf lädt zum jährlichen Maibaumstellen am 1. Mai von 10 bis circa 13 Uhr auf den Gemeindeplatz ein. Die Veranstaltung ist Teil der lokalen Brauchtumspflege und bietet den Bürgern die Möglichkeit, an diesem traditionellen Ereignis teilzunehmen, schreiben die Organisatoren.

Weitere Nachrichten aus der Region

Optiker in Greiz hat seine umgebaute Filiale wieder eröffnet

Die Optiker-Kette Fielmann teilt mit, dass ihre umgebaute Filiale am Markt 11 in Greiz wieder offen hat. Als Grund für den Umbau der Filiale, in der neben Niederlassungsleiter Adrian Fichtner noch 16 Mitarbeiter beschäftigt sind, gibt die Firma Kapazitätsprobleme an. „Wir sind dem Ansturm an Kunden in den alten Räumen kaum noch gerecht geworden. Wir hatten nicht mehr genug Platz für Sehtests. Das ging nur mit einem Umbau und einer Modernisierung“, wird Fichtner zitiert. Der Vermieter wiederum habe die Sanierung der Fassade übernommen.

Rund 700.000 Euro hat Fielmann nach eigenen Angaben in Bau und Ausstattung der neuen Niederlassung investiert. In ihr findet man neben knapp 1000 Brillenmodellen nun drei Räume für Sehtests und eine moderne Werkstatt. Die Neugestaltung des Geschäfts verstehe er auch als Bekenntnis zur Einkaufsstraße in Greiz, wird Fichtner weiter zitiert: „Wir möchten dazu beitragen, dass die Innenstadt attraktiv bleibt.“

Zwei Hohenleubenerinnen zum Frühlingskonzert der Vogtland Philharmonie

Am Samstag, 27. April, findet das Frühlingskonzert mit der Vogtland Philharmonie im Reußischen Hof in Hohenleuben statt. Ab 17 Uhr präsentiert das Orchester dann wieder heitere und beschwingte Melodien aus Oper, Operette und Musical. Neben der Schweizer Sopranistin Yvonne Friedli stehen gleich zwei junge Musikerinnen aus Hohenleuben mit auf der Bühne: die Geigerinnen Chiara-Marie Dullin und Gina-Sophie Gaebelein. Die Schwestern entstammen der Violinklasse von Olaf Adler in Weimar und beweisen ihr Können diesmal im Doppelpack unter der Leitung von Dirigent Simon Edelmann. Im Herbst ist sogar eine CD-Einspielung mit Mitstudenten und der Vogtland Philharmonie geplant. Restkarten für den musikalischen Frühlingsgruß gibt es noch während der Öffnungszeiten bei Lebensmittel Delitscher (Telefonnummer: 036622/71 08) sowie an der Tageskasse direkt im Reußischen Hof.

10.000 Euro Schaden bei Unfall in Mylau

Am Obermylauer Berg kollidierten am Dienstagnachmittag, 23. April, zwei Fahrzeuge, wie die sächsische Polizei mitteilt. Was war passiert? Eine 79-Jährige war auf der Ernst-Thälmann-Straße in Mylau unterwegs und fuhr mit ihrem VW in den Einmündungsbereich zum Obermylauer Berg, ohne auf die vorfahrtsregelnden Zeichen zu achten. Dort stieß sie mit einem Ford-Transporter eines 48-Jährigen zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.