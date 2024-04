Landkreis Greiz. Leserreaktionen zwischen Frühlingskonzert-Lob, Kegler-Erfolgen und einem Mann, der in Frauenkleidern in Erinnerung blieb.

Im Kreis Greiz: „Kegeln findet zurecht Anerkennung“

Zum Artikel: „Die Kegler räumen ab“ (OTZ vom 15. April):

Im besagten Artikel berichtete der Redakteur von der Festveranstaltung zugunsten der Sportler des Jahres 2023 im Landkreis Greiz. Im Bio Seehotel von Zeulenroda durften sich in erster Linie die Kegler und Keglerinnen des Landkreises mit Lorbeeren schmücken. Ob Anna Müller, die Damen des SV Pöllwitz oder das Team aus Langenwetzendorf, ein Kegelsport im Landkreis Greiz macht deutschlandweit von sich Reden. Bislang war ein SV Pöllwitz mit seinen internationalen Erfolgen das große Aushängeschild unserer Region. Die jüngsten Finals im Kreispokal Greiz im sächsischen Mehltheuer brachten großen Sport und das nicht nur beim SV Pöllwitz, sondern auch mit guter Nachwuchsarbeit in Auma, Wünschendorf oder Langenwetzendorf. Nationalspielerinnen oder Nationalspieler im Nachwuchsbereich wie Marie Gärtig, Ben Koschinsky oder Selina Thiem vertreten den Landkreis Greiz bei der anstehenden WM in der Slowakei. Ein Kegelsport etabliert sich zusehends und wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen und das haben sich die erfolgreichen Sportler auch redlich verdient. Die Auszeichnung der Sportler des Jahres am 13. April zeigte, dass ein Kegeln zurecht Anerkennung findet. Klaus Lippert, Zeulenroda- Triebes

Zeulenroda erlebt gelungenes Frühlingskonzert von Grundschule und Kindergarten

Viel Freude hatten die Besucher des Frühlingskonzertes in der Friedrich-Reimann-Grundschule. © Reimann-Grundschule ZR | Michele Wagner

Zu einem besonderen Frühlingskonzert-Erlebnis:

Am Freitag, den 19. April, luden die Grundschule „Friedrich Reimann“ sowie die Kindertagesstätte „Frohe Zukunft“ alle Eltern, Großeltern, Geschwister und Musikinteressierte zum alljährlichen Frühlingskonzert ein. Gemeinsam präsentierten Kinder der Grundschule sowie die Schulanfänger des Kindergartens ihr Können. Neben dem Chor inklusive der Schulanfänger und der Bläserklasse standen auch viele Solisten, die schuleigene Tanzgruppe, sowie einige Teilnehmer eines Zirkusprojektes auf der Bühne. Gemeinsam wurde musiziert, rezitiert und getanzt. Die anschließende Prämierung der Gewinner des Friedrich-Reimann- Zeichenwettbewerbs stellte ein weiteres Highlight des Abends dar. 30 kleine Künstler wurden für ihre eingereichten Werke zum Thema: Musik macht Spaß ausgezeichnet. Bei der anschließenden Vernissage im Obergeschoss des Schulhauses konnten dann die Bilder bei Kirschsaftschorle und Knabbergebäck bestaunt werden. Insgesamt ein rundum gelungener Nachmittag für Musik-und Kunstliebhaber. Michéle Wagner, Zeulenroda-Triebes

„LTBGTQ+-Szene sollte erkennen, wer unsere Gesellschaft spaltet“

Zum Artikel „Ein Greizer in Frauenkleidern“ am 30. März:

Mit großem Interesse habe ich diesen Artikel gelesen und habe die gleichen Erlebnisse wie die Redakteurin hinsichtlich des Umganges der Gesellschaft mit „anderen“ Menschen. Ich konnte weder damals noch kann ich heute eine in vielen Medien beklagte Benachteiligung von diesen Menschen erkennen. Dieser Artikel sollte von diversen selbsternannten Aktivisten der LBGTQ+ Szene gelesen werden, damit auch diese vielleicht erkennen, wer wirklich unsere Gesellschaft spaltet. Michael Krauße, Gera