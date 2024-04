Greiz. Vogtlandsaga, Vogelhausmanufaktur, Turmbesteigung und so vieles mehr: Am Wochenende startet auf dem Oberen Schloss Greiz die Saison.

Am Sonntag, 28. April, steht für den Förderverein Oberes Schloss der erste Jahreshöhepunkt an. Man startet in diese Saison und will das ab 10 Uhr groß mit den Greizern feiern. Das erwartet die Gäste:

Vogtlandsaga, Marionettentheater und vieles mehr beim großen Fest auf dem Oberen Schloss

10 Uhr:Eröffnung durch Ulrich Jugel vom Förderverein Oberes Schloss Greiz und Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos).

10 Uhr und 14.45 Uhr:Stadtrundfahrt mit dem „Zölli-Express“ mit Auffahrt zum Oberen Schloss (nur bei trockenen Straßen möglich). Kosten: fünf Euro. Um vorherige Anmeldung bei Zölle-Reisen oder der Tourist-Information Greiz wird gebeten.

ab 10 Uhr: ermäßigter Eintritt ins Museum im Oberen Schloss in Greiz.

10 bis 14 Uhr: Turmbesteigungen mit dem Förderverein Oberes Schloss Greiz.

10 bis 16 Uhr: „Jugend trifft Kultur“ mit dem 1. FC Greiz auf dem Schlossgelände, Vogelhausmanufaktur – Schieferhäuschen in Miniatur mit dem Dachdeckermeister Jürgen Brückner aus Elsterberg, Verpflegung im Café an der Zentaeiche, Marionettentheater i. G.“ in der Remise im Haus Nummer 2: Der Greizer Jörg Perthel hat Kasperle & Co. geschaffen und sucht Mitstreiter für sein Marionettentheater.

11 bis 15 Uhr: Erste Aufführung von „Ella – eine Vogtlandsaga 2“ sowie „Ella – eine Vogtlandsaga 1“ (Filmvorführungen) mit der Little Opera im Fürstlichen Marstall.

11 bis 13 Uhr:Baustellenführung im Haus Nummer 8 mit dem Architekten Matthias Hamann aus Greiz.

13 bis 15 Uhr: „Druckwerkstatt mit Jugendstilmotiven aus Greiz“ im Fürstlichen Marstall: Heike Seifert mit Schülerinnen der Klasse neun vom Ulf-Merbold-Gymnasium in Greiz.

11 bis 16 Uhr: „Meine Masche – Handgemachtes für Groß und Klein“, Christa Kausch lädt im Brunnenraum im Haus Nummer 6 zum Stöbern ein.

14 bis 17 Uhr:Edelstein-Wäscherei mit Silke Stark vom Mode- und Showteam in Greiz im oberen Schlosshof.

15 Uhr: „Jugendstil in Greiz – ein Kleinod an der europäischen Jugendstilstraße“: eine Führung im Sitzen mit Jacqueline Bräunlich von der Tourist-Information Greiz. Im Anschluss gewährt der Greizer Maler und Grafiker Horst Gröschel Einblicke in die Baumaßnahmen im denkmalgeschützten Jugendstilensemble der Stadt Greiz Anfang der 1980er-Jahre.

16 Uhr:Schlossführung durch das Obere Schloss mit der Tourist-Information Greiz (um vorherige Anmeldung in der Tourist-Information wird gebeten). Kosten: fünf Euro, drei Euro ermäßigt.

Gegen 17 Uhr:Veranstaltungsende