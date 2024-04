Greiz/Zeulenroda-Triebes. Das ist in den nächsten Tagen in Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region los: die Ankündigungen und Nachrichten aus der Region.

Die Veranstaltungsankündigungen und Nachrichten für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Region für das Wochenende.

Die Rathaus-Baustelle in Greiz erkunden

Zum Tag der Städtebauförderung am Samstag, 4. Mai, will die Stadt Greiz allen Interessierten wieder die Chance geben, sich vom Baugeschehen im fast fertiggestellten Rathaus zu überzeugen. Die Sanierung soll nach dreijähriger Bauzeit im Spätsommer – genauer: im September – abgeschlossen sein, das Rathaus den Einwohnern also wieder zur Verfügung stehen. Neuste Technik in der kulturhistorischen Hülle erwarten zwischen 10 und 12 Uhr am Markt die Gäste, lädt die Stadtverwaltung ein.

Leipziger Hobbykünstlerin stellt im Krankenhaus Greiz aus

Die aktuelle Ausstellung in der Magistrale des Kreiskrankenhauses Greiz zeigt unter dem Titel „Es ist nicht alles Gold was glänzt!“ Bilder der Leipziger Künstlerin Cordula Stachel, welche zum Teil auf Rettungsfolien gemalt sind und damit einen schönen Bezug zum Krankenhaus darstellen. Das teilt das Krankenhaus mit.

Dass eine Künstlerin aus Leipzig im Greizer Krankenhaus ausstellt, sei etwas ungewöhnlich. „Der Kontakt mit der Klinikleitung kam durch Frau Seifert zustande“, sagt Cordula Stachel. Heike Seifert war voriges Jahr maßgeblich an der Realisierung einer anderen Ausstellung im Krankenhaus beteiligt. In gemeinsamen Gesprächen entstand die Idee, dass die Leipziger Künstlerin ihre Werke in der Greizer Krankenhaus-Magistrale zeigen könne.

„Es ist meine erste Ausstellung“, freut sich die 57-jährige Leipzigerin, die sich als Hobbykünstlerin bezeichnet. Die gelernte Elektrotechnikerin ist beruflich als Medizintechnikerin im Außendienst unterwegs und hatte schon in Greiz zu tun. „Ich wende gern die Mischtechnik an, Mixed-Media, also die Verwendung unterschiedlicher Materialien und Medien bei der Erstellung meiner Objekte“, so Cordula Stachel. So malt sie auf verschiedenen Untergründen, dabei habe sie sich neben der Liebe zu Blumen und der Natur vor allem von der Nachhaltigkeit der Materialien leiten lassen. Es entstanden beispielsweise Bilder auf goldenen Rettungsfolien aus abgelaufenen Sanitätskästen und unter Verwendung alter Tageszeitungen. Ausgewählte Ergebnisse sind jetzt im Greizer Krankenhaus zu bewundern: Figürliches mit Acryl, Zeitungsmalerei und rund ein Dutzend auf Goldfolie gemalte Bilder. Dabei hängen zwischen den Goldfolienbildern Objekte, die auf nicht reflektierende Untergründe aufgebracht wurden.

Großes Preisskat in Triebes

Ein großes Preisskat soll am 1. Mai im Kranich in Triebes stattfinden. Dazu lädt der Skatclub Karpfenpfeiffer ein. Los geht es um 18 Uhr, die Startgebühr beträgt zehn Euro, im Jackpot liegen 200.

Sechs Kirchenchöre treten gemeinsam in Hohenleuben auf

Mit Vorfreude gehen die Sängerinnen und Sänger von sechs Kirchenchören im Kirchenkreis Greiz auf den Sonntag, dem 28. April, zu. Gemeinsam bilden sie an diesem Sonntag einen großen Chor und gestalten den Festgottesdienst zum Sonntag Cantate. Gleichsam ein „Chor hoch 6“ mit fast 60 Stimmen soll erklingen und zusammen mit einem kleinen Orchester musizieren. Auf dem Programm steht klassische und moderne Kirchenmusik. Pfarrer Michel Debus leitet den Gottesdienst.

Acht Stimmwunder aus Danzig sind in der Kulturkirche Aubachtal zu erleben

Am Sonntag, dem 5. Mai, wird ab 17 Uhr die neue Kulturkirche Greiz mit einem Konzert von Art’n’Voices eingeweiht. Die acht Chormitglieder zählen zu den vielversprechendsten Newcomern der Szene und wurden 2023 mit dem ersten Preis des a-Capella-Wettbewerbs Leipzig ausgezeichnet. Ihr neues Programm heißt „Whispers From Within“ – „Flüstern aus dem Inneren“ und steht exemplarisch für ihr Gesamtkonzept. In teilweise selbstgeschriebenen Stücken werden intime Empfindungen zum Vorschein gebracht: brennende Leidenschaft, aber auch Zweifel und Angst, schreiben die Veranstalter. Klassische Kirchenkomponisten wie Thomas Chilcott kommen ebenso zum Zug wie eigene Stücke. Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit von „Thearter“ Greiz und der Kultur-Kirche Greiz. Karten gibt es ab 24 Euro gibt es noch in der Tourist-Information im Unteren Schloss sowie online auf der 10ariums-Webseite.

Nur noch 1000 Startplätze für Volksbank-Firmenlauf

Der zwölfte Firmenlauf der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG in Kooperation mit dem Kreissportbund Vogtland erfreut sich nach Mitteilung der Bank in diesem Jahr wieder sehr großer Beliebtheit. Von den zur Verfügung stehenden 4000 Startplätzen seien bereits 3000 Stück vergeben. 170 Firmen aus dem sächsischen und thüringischen Vogtland haben sich angemeldet, um für den guten Zweck zu laufen.

Unter dem Motto „Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG sucht die fitteste Firma“ startet am 28. August bereits die zwölfte Ausgabe im Vogtlandstadion des VFC Plauen. Die fünf Kilometer lange Laufstrecke erstreckt sich entlang des Vogtland Panorama Weges. Die Startgebühr beträgt 16,95 Euro pro Teilnehmer. Gelaufen wird wieder für einen guten Zweck, denn pro Läufer spendet die Volksbank drei Euro an die Stiftung „Hilfe für krebskranke Kinder im Sächsischen Vogtland“.

Alle Informationen zum Firmenlauf gibt es www.volksbank-laufen.de und auf der Facebook-Seite der Genossenschaftsbank.