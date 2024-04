Heike Bergmann, Heike Büschel, Anja Tischendorf (oben v. l.) sowie Dieter Weinlich, Nils Hammerschmidt, Andreas Stiller und Markus Hofmann (unten v. l.) sind die sieben Kandidaten um das Bürgermeisteramt in Zeulenroda-Triebes. Am 29. April stehen die sieben Bewerber im „Goldenen Löwen“ beim ersten OTZ-Wahlforum der Region in diesem Jahr für Fragen zur Verfügung. Los geht es um 18.30 Uhr. © Funkemedien Thüringen | Collage Andreas Wetzel / Bilder privat, Conni Winkler, Heidi Henze, Ingo Eckardt)